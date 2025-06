Abazović predložen za predsjednika GP URA

Podgorica, (MINA) – Lider Građanskog pokreta (GP) URA Dritan Abazović predložen je za predsjednika stranke i u narednom četvorogodišenjem mandatu.

Iz URA-e su kazali da je na današnjoj sjednici Glavnog odbora (GO) stranke potvrđena kandidatura Abazovića za predsjednika partije, o kojoj će delegati izjasniti na predstojećem kongresu.

Navodi se da je na sjednici GO je usvojen i predlog kandidata i broj kandidata za potpredsjednike.

„Od opštinskih odbora za potpredsjednike su predloženi Ana Novaković Đurović, Milena Vuković i Blažo Rađenović“, kaže se u saopštenju.

Iz URA-e su kazali da su u okviru predloženih izmjena i dopuna Statuta uvodi i funkcija zamjenika predsjednika stranke, dok funkciju potpredsjednika mogu obavljati najviše četiri osobe.

Četvrti redovni kongres GP URA biće održan u subotu na Lovćenu.

