Usvojen Finansijski izvještaj o poslovanju Plantaža za prošlu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pozitivno mišljenje revizora potvrđuje da su finansijski izvještaji Plantaža pripremljeni u skladu sa zakonskim propisima, uz visok nivo transparentnosti, tačnosti i usklađenosti sa računovodstvenim standardima, čime se dodatno jača povjerenje akcionara, vlasnika i šire javnosti, saopštili su iz te kompanije.

Na današnjoj 25. redovnoj sjednicci Skupštine akcionara Plantaža razmatrani su i usvojeni Finansijski izvještaji o poslovanju za prošlu godinu, kao i Izvještaj nezavisnog revizora.

„Pozitivno mišljenje revizora potvrđuje da su finansijski izvještaji kompanije pripremljeni u skladu sa zakonskim propisima, uz visok nivo transparentnosti, tačnosti i usklađenosti sa računovodstvenim standardima, čime se, dodatno, jača povjerenje akcionara, vlasnika i šire javnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Plantaže u prošloj godini ostvarile najveći prihod u posljednjih deset godina – 34,9 miliona EUR, što predstavlja rast od sedam odsto u odnosu na prethodnu godinu.

„U 2024. godini zabilježen je rast prodaje na domaćem i inostranom tržištu. U podizanje novih vinogradarskih zasada, građevinske radove i modernizaciju opreme, investirano je preko tri miliona EUR, što potvrđuje dugoročnu razvojnu orijentaciju kompanije“, dodaje se u saopštenju.

Iz Plantaža su rekli da su, uprkos inflatornim pritiscima i objektivnom rastu troškova zarada, kao posljedica povećanja obračunske vrijednosti boda za devet odsto, od maja 2023. godine, primjene programa Evropa sad 1, povećanja troškova prekovremenog rada i rada nedjeljom, usljed stupanja na snagu novog Opšteg kolektivnog ugovora, kao i uvećanja troškova sezonske radne snage, zbog globalnih i tržišnih uslova ,operativni troškovi kompanije zadržani na nivou prethodne godine.

To je, kako su naveli, potvrda racionalnog pristupa i pažljivog upravljanja resursima.

Iz Plantaža su istakli da je u prošloj godini ostvaren i pozitivan poslovni rezultat prije oporezivanja u iznosu od 0,23 miliona EUR.

Izvršni direktor Plantaža Igor Čađenović rekao je da su postignuti rezultati potvrda da mjere koje su preduzimali tokom prethodnog perioda daju konkretne efekte.

„Fokusirani smo na unapređenje svih segmenata proizvodnje i prodaje, uz kontrolu troškova i očuvanje kvaliteta proizvoda“, kazao je Čađenović.

Kako je naveo, ostvareni poslovni rezultat za prošlu godinu, zajedno sa rastom EBITDA na 5,4 miliona EUR i smanjenjem bankarskih obaveza za 3,6 miliona EUR, jasan su pokazatelj da je kompanija stabilizovala poslovanje.

Čađenović je istakao da su ukupne obaveze u posljednje dvije godine smanjene za više od četiri miliona EUR.

„Ovaj trend jasno reflektuje strateško upravljanje troškovima, optimizaciju operativnih procesa i povećanje profitabilnosti osnovnih poslovnih aktivnosti. Uvjeren sam da će Plantaže i u narednom periodu nastaviti putem oporavka i rasta“, rekao je Čađenović.

Predsjednik Odbora direktora Nikola Tripković kazao je da dobri poslovni rezultati ostvareni u prethdonoj godini potvrđuju odgovorno i efikasno upravljanje.

On je istakao da su svjesni da kompaniju u narednom periodu očekuju važna strateška pitanja, o kojima će se, kako je rekao, odlučivati uz ozbiljan i odgovoran pristup, sa jasnom vizijom očuvanja Plantaža kao najvrijednijeg crnogorskog brenda i strateškog resursa države.

„Naš je zadatak da zadržimo Plantaže u ovom obliku kao giganta crnogorske privrede, i da pronađemo efikasan i adekvatan model za njen potpuni oporavak, kako bi i u godinama koje dolaze Plantaže ostale ponos Crne Gore,“ istakao je Tripković.

Na današnjoj sjednici, Skupština je donijela i Odluku o izboru revizora za ovu godinu, kojom je za obavljanje nezavisne revizije imenovana revizorska kuća Cattaro Audit d.o.o. Kotor.

