Spajić: Stvoreni uslovi za zaključivanje sporazuma sa Francuskom i Mađarskom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas stvorila uslove za zaključivanje sporazuma sa Francuskom i Mađarskom, čime je potvrdila da je spremna da jača saradnju sa evropskim partnerima, kazao je premijer Milojko Spajić, navodeći da će ti sporazumi označiti početak najintenzivnije saradnje sa Budimpeštom i Parizom.

Spajić je, u izjavi dostavljenoj medijima nakon tematske sjednice Vlade, rekao da je danas usvojen i predlog osnova za zaključivanje sporazuma sa Ukrajinom, kao iskaz opredijeljenosti da na svim nivoima osnaže saradnju sa tom državom.

On je podsjetio da se prošle sedmice svjedočilo kapitalnim dostignućima u borbi protiv šverca cigareta u Dablinu, kao i finansijskih politika u domenu javnih nabavki, kroz zatvaranje poglavlja 5.

„Danas počinjemo još jednu uspješnu sedmicu, na tematskoj sjednici sjednici Vlade stvorili smo uslove za zaključivanje sporzauma sa dvije države članice, Francuskom i Mađarskom, čime potvrđujemo našu spremnost da ne samo na nivou Unije, već i bilateralno, jačamo saradnju sa našim evropskim partnerima“, rekao je Spajić.

Kako je kazao, sporazumi u oblastima infrastrukture, telekomunikacija, inovacionih tehnologija, energetike, zdravlja, reformi javne uprave, označiće i početak najintenzivnije saradnje ikada sa Budimpeštom i Parizom i stvoriti uslove za realizaciju projekata od strateškog značaja.

„Vlada je danas usvojila i Predlog osnova za zaključivanje sporazuma sa Ukrajinom, kao iskaz naše opredijeljenosti da na svim nivoima osnažimo saradnju, u nadi da će prijateljska Ukrajina dočekati bolje dane“, naveo je Spajić.

Ministarka javnih radova Majda Adžović rekla je da su, nakon godinu i po intenzivne komunikacije, blizu zaključenja sporazuma sa Francuskom koji obuhvata pet oblasti.

„Od projektovanja i izgradnje univerzitetske bolnice, preko saradnje u oblasti obnovljivih izvora energije, putne infrastrukture i e-uprave, pa sve do projektovanja i izgradnje administrativnog centra u okviru Montenegro business districta“, kazala je Adžović.

Kako je kazala, poseban segment sporazuma čini obezbjeđivanje finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz svake od navedenih oblasti.

Adžović je istakla da dokument takođe definiše uslove i procedure za realizaciju projekata, uključujući antikoruptivne mjere i poštovanje međunarodnih standara za održivi razvoj.

„Time se stvara okvir za efikasnu, transparentnu i obostrano korisnu saradnju između dvije države“, dodala je Adžović.

Ona je naglasila da su danas su usvojeni i sporazumi o saradnji sa Mađarskom u oblasti infrastrukture kao i sporazum o saradnji u oblasti telekomunikacija, informacionih tehnologija i razvoja sprovođenja zakona.

„Kroz zajedničke konsultacije, koordinaciju i dokument o saradnji u oblasti infrastrukture omogućićemo efikasniju realizaciju projekata od strateškog značaja kao što su razvoj i unapređenje željeznice i izgradnja putne infrastrukture“, objasnila je Adžović.

Prema njenim riječima, to će doprinijeti dinamičnom ekonomskom razvoju i ubrzati proces realizacije strateških projekata koji će unaprijediti kvalitet života građana Crne Gore.

Adžović je navela da je sveukupni cilj stvaranje povoljne investicione klime i podsticanje ekonomske saradnje između kako javnog, tako i privatnog sektora obje države.

Ona je kazala da će drugim sporazumom sa Mađarskom formalizovati saradnju u oblasti telekomunikacija, informacionih tehnologija i razvoja sprovođenja zakona između dvije Vlade.

Govoreći o saradnji sa Ukrajinom, Adžović je rekla da je ta država za kratko vrijeme izgradila jedan od najnaprednjih ekosistema elektronske uprave na svijetu.

„Prema rang listi Ujedinjenih nacija za digitalne usluge, Ukrajina 2018. godine nije bila ni među sto prvih država u svijetu, a već 2024. našla se među prvih pet. Zato je logično razmotriti i mogućnost kupovine egovernment servisa koja je razvila Ukrajina“, poručila je Adžović.

Vlada je, kako se navodi u saopštenju sa sjednice, utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti razvoja infrastrukture između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske, i prihvatila tekst Sporazuma.

„Glavni cilj Sporazuma je unapređenje kako drumskog, tako željezničkog saobraćaja, što doprinosi boljoj povezanosti i ekonomskom razvoju obiju država. U okviru Sporazuma jasno su propisana prava i obaveze obiju strana“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se saradnja zasniva na principima prjateljstva, poštovanja suvereniteta i zajednickih interesa, uz poštovanje relevantnog nacionalnog međunarodnog zakonodavstva.

„Takođe, posvećena je pažnja definisanju obaveza u pogledu finansiranja, angažovanja izvođača i donošenja neophodnih zakonodavnih mjera radi uspješne realizacije infrastrukturnih projekata“, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, konkretni infrastrukturni projekti, među kojima su projekat razvoja željezničke pruge i projekat razvoja auto-puta imaju strateški značaj.

„Predviđeno je da se u njihovu realizaciju uključuju mađarske privredne kompanije kao glavni izvođači i operateri, uz poseban režim koji omogućava direktno angažovanje bez potrebe za javnim nabavkama, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Crne Gore“, dodali su iz Vlade.

Oni su istakli da su ti projekti kvalifikovani kao investicije od posebnog značaja za nacionalnu ekonomiju obiju država.

„Takođe, ovaj sporazum u potpunosti poštuje obaveze Mađarske kao članice EU, kao i pravni okvir Crne Gore u kontekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom“, kaže se u saopštenju.

Time se, kako se dodaje, obezbjeđuje da sprovođenje zajedničkih infrastrukturnih projekata bude u skladu sa evropskim integracijama i relevantnim pravnim standardima.

Iz Vlade su naveli da se sporazum zaključuje na pet godina, osim ako se raskine ranije uz pisano obavještenje, nakon čega raskid stupa na snagu šest mjeseci od prijema obavještenja.

Vlada je danas utvrdila i Osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblastima telekomunikacija, informacionih tehnologija i razvoja sprovođenja zakona između vlada Crne Gore i Mađarske, i prihvatila tekst Sporazuma.

Sporazum, kako se navodi, predviđa podsticanje ekonomskih i trgovinskih odnosa, kao i strateških partnerstava u oblastima telekomunikacija, informacionih tehnologija i razvoja sprovođenja zakona.

„Sporazumom će se razmjenjivati znanja i iskustva u oblastima formiranja tehničkih i ekonomskih zona, podrške malim i srednjim preduzećima, prelaska na ekonomiju zasnovanu na znanju, kao i unapređenja primjene najnovijih tehnologija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se poseban značaj pridaje reformi javne uprave Crne Gore, uključujući digitalnu transformaciju i pripremu za članstvo u EU.

Dodaje se da će aktivnosti biti realizovane u skladu sa važećim zakonodavstvima međunarodnim pravom, kroz konsultacije i konkretne projekte od strateškog značaja, ukļjučujući i razvoj državnog Centra za podatke i modernizaciju tehnologije sprovođenja zakona, sa ciljem unapređenja saradnje između državnih organa, privatnog sektora i građana, u duhu ravnopravnosti i uzajamne koristi.

„Zaključenjem ovog sporazuma biće stvoreni povoljni uslovi za intenziviranje dijaloga i koordinacije između nadležnih institucija, što će dodatno osnažiti modernizaciju sektora i unapređenje kapaciteta u oblastima od strateške važnosti za obje države“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da će sporazum značajno učvrstiti ekonomske, tehnološke i institucionalne veze, doprinijeti održivom razvoju i jačanju međusobnog povjerenja, čime se postavlijaju temelji za dugoročniju i uspješniju bilateralnu saradnju.

Vlada je utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o realizaciji prioritetnih projekata u Crnoj Gori.

Kako su rekli, zaključivanjem tog ugovora ojačaće se prijateljski odnosi i unaprijediti strateška saradnja, naročito u oblasti ekonomskog razvoja i trgovine.

Iz Vlade su kazali da je cilj ugovora da podrži razvoj Crne Gore kroz infrastrukturne i energetske projekte, digitalizaciju jačanje kadrovskih kapaciteta, uz poštovanje ekoloških, socijalnih i antikorupcijskih standarda.

„Ugovor predviđa razmjenu informacija, zajedničku identifikaciju prioritetnih projekata i pronalaženje finansijskih izvora za njihovu realizaciju, uključujući podršku Francuske kroz različite finansijske instrumente kao što su grantovi, zajmovi i garancije“, kaže se u saopštenju

Posebno se ističe saradnja na važnim projektima poput izgradnje novog Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, modernizacije elektroenergetske mreže, razvoja obnovljivih izvora energije, digitalne transformacije i izgradnje saobraćajne infrastrukture.

„Sporazumom će se takođe definisti uslovi i procedure za realizaciju projekata, uključujući antikoruptivne mjere i poštovanje međunarodnih standarda za održivi razvoj, čime se stvara okvir za efikasnu, transparentnu i obostrano korisnu saradnju između dvije države“, dodaje se u saopštenju.

Na sjednici je utvrđena i Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine o obezbjeđivanju servisa za elektronsku upravu. Sporazumom će se uspostaviti pravni okvir da se e-servisi, koji su na zavidnom nivou razvijeni u Ukrajini, obezbijede i za građane Crne Gore.

„Nakon razmatranja prioriteta ekonomskog razvoja i dobrobiti građana, identifikovan je konkretan projekat koji se smatra strateškim u ispunjavanju ciljeva budućeg Sporazuma, a koji se odnosi na obezbjeđivanje servisa za elektronsku upravu Crne Gore“, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, navedeni servisi za elektronsku upravu uključuju, ali nijesu ograničeni na: obezbjeđivanje softvera, know- how, saradnju u oblasti obrazovanja i unapređenja digitalnih vještina, strateškog planiranja i implementacije koncepta “once and only”.

„Na osnovu ovog, zajednički identifikovanog projekta od strateškog značaja i u skladu sa njegovom izvodljivošću i realizacijom, Vlada Ukrajine će obezbijediti servise za elektronsku upravu Vladi Crne Gore, koja će, zauzvrat, obezbediti novčanu nadoknadu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će iznos nadoknade, kao i specifikacija traženih servisa za elektronsku upravu biti definisani posebnim sporazumom.

Iz Vlade su rekli, radi ispunjenja dogovorenog, u potpunosti u skladu sa relevantnim zakonima Crne Gore, ovaj sporazum, kao i sporazum kojim će se definisati iznos naknade i specifikacija traženih servisa za elektronsku upravu, neće biti ni u jednoj od strana predmet javne nabavke, javnog tendera, postupka javnog takmičenja ili bilo kog drugog postupka definisanog u nacionalnom zakonodavstvu Ukrajine ili Crne Gore nakon ratifikacije Sporazuma.

