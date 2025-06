BS: Ostajemo dosljedni svom političkom kursu koji se temelji na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Odluke o budućnosti Bošnjačke stranke (BS) donosiće isključivo legitimni predstavnici bošnjačkog naroda, a ne politički subjekti koji se godinama bore da pređu cenzus, poručili su iz te partije.

Iz BS su to rekli povodom poziva Evropskog saveza da Bošnjačka stranka na predstojećem kongresu prekine koaliciju sa liderom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem i partnerstvo sa politikom koju većina Bošnjaka doživljava kao ponižavajuću i opasnu.

Oni su u reagovanju naveli da BS ostaje dosljedna svom političkom kursu koji se temelji na evropskom putu Crne Gore i zaštiti interesa bošnjačkog naroda u Crnoj Gori.

„Odluke unutar naše stranke donose se demokratski, kroz organe koje biraju naši članovi i delegati – a ne kroz saopštenja, političke pritiske ili medijske spinove“, kazali su iz BS.

Oni su istakli da Evropski savez prepoznaju kao partnera na evropskom putu Crne Gore, dodajući da su im vrata Kongresa BS otvorena i da su dobrodošli – kao gosti.

„No, odluke o budućnosti Bošnjačke stranke donosiće isključivo legitimni predstavnici bošnjačkog naroda, a ne politički subjekti koji se godinama bore da pređu cenzus“, rekli su iz BS.

Kako su kazali, Bošnjaci su davno prozreli namjere političkih partija koje se deklarativno zalažu za građanske vrijednosti, a u praksi ih zanimaju samo bošnjački glasovi i to vrijeme je prošlo.

„Zato poručujemo – neka se Evropski savez fokusira na vlastite kapacitete, na organizaciju i na rad sa svojim biračima. O Bošnjacima hvala Bogu ima ko da brine. Znamo put. Vidimo se u EU“, zaključili su iz BS.

