Od sjutra ponovo letovi sa Izraelom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Letovi na relaciji Tivat–Tel Aviv biće obnovljeni od sjutra, saopštili su iz Ministarstva turizma, dodajući da se time nastavljaju dolasci sa tog važnog tržišta u Crnu Goru.

Iz Ministarstva turizma su rekli da će, prema informacijama koje je tom resoru dostavio počasni konzul Crne Gore u Izraelu, Nimrod Rinot, letovi na relaciji Tivat–Tel Aviv biti obnovljeni od sjutra, a to su na današnjoj sjednici Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističkih sezona potvrdili i predstavnici Aerodroma Crne Gore (ACG).

Predstavnici ACG su, kako je saopšteno, istakli da se nakon perioda neizvjesnosti usljed aktuelnih geopolitičkih dešavanja očekuje stabilizacija i nastavak turističkog prometa iz Izraela.

Navodi se da je na sjednici Koordinacionog tijela Ministarstvo od Uprave za saobraćaj i Regionalnog vodovoda zatražilo da u roku od pet dana dostave detaljan izvještaj o stanju na Jadranskoj magistrali, kao i predlog mjera za smanjenje saobraćajnih gužvi i rješavanje problema izazvanih aktuelnim radovima na toj dionici.

„Iz Uprave policije najavljeno je da će 100 novih policijskih službenika biti raspoređeno na jug zemlje tokom ljetnje sezone, u cilju dodatne kontrole saobraćaja i bezbjednosti turista. Takođe, biće angažovano i 20 policajaca iz regiona koji će raditi u koordinaciji sa domaćim snagama bezbjednosti“, kaže se u saopštenju.

Ministar turizma Simonida Kordić je informisala i predstavnike Udruženja turističkih agencija da će javna rasprava o Nacrtu zakona o turizmu biti produžena do kraja jula, kako bi se osiguralo kvalitetnije zakonsko rješenje kroz širu participaciju struke i javnosti, i kako bi pružili maksimalnu mogućnost privredi i svim zainteresovanim stranama da aktivno učestvuju u kreiranju što kvalitetnije normative.

