Za vikend 38 saobraćajnih nezgoda

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je za vikend evidentirano 38 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri osobe teže povrijeđene, a 18 lakše, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je saobraćajna policija podnijela 130 prekršajnih prijava, izdala 1.028 prekršajnih naloga, privremeno oduzela 11 pari registarskih oznaka i isto toliko vozila isključila iz saobraćaja.

„Uhapšen je 41 vozač zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci i ostalih težih prekršaja iz oblasti saobraćaja“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su istakli da je, od tog broja, 29 vozača uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu u nedozvoljenoj količini, a tri zbog vožnje pod dejstvom droga ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Oni su dodali da je policija uhapsila devet vozača zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

„Od ukupnog broja, devet vozača je uhapšeno u Podgorici, šest u Baru i pet u Bijelom Polju“, navodi se u saopštenju.

