Živković: Crna Gora mora ostati građanska i evropska

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora ostati multinacionalna, građanska i evropska, ko god bio u vlasti ili u opoziciji, poručio je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je predvodio delegaciju te partije koja je učestvovala na manifestaciji proslave Dana nezavisnosti Crne Gore u Dortmundu, u Njemačkoj.

Živković je zahvalio dijaspori za doprinos u izgradnji savremene, nezavisne, multietničke i građanske Crne Gore i ocijenio da su tekovine 21. maja 2006. godine krov za sadašnje i buduće generacije.

“Osamnaest godina je od obnove crnogorske nezavisnosti, dakle, punoljetstvo, 18 godina zrelosti, 18 godina emancipacije, različitih demokratskih procesa. Očuvane građanske, multinacionalne Crne Gore i nadasve evroatlantske Crne Gore, članice NATO saveza i vjerujemo buduće članice Evropske unije (EU)”, rekao je Živković.

Kako je kazao, na svemu tome su zajedno, predano radili.

“Ovdje danas u sali sjede dobronamjerni ljudi, ljudi koji su pomogli na različitim izborima da se Crna Gora osamostali, ljudi koji su dali nemjerljiv doprinos razvoju Crne Gore, ljudi koji nijesu samo ulagali materijalna sredstva u Crnu Goru, koji su pomagali svoje porodice i Crnu Goru kao državu, već ljudi koji su svojim srcem stali iza Crne Gore”, naveo je Živković.

On je, govoreći o aktuelnim procesima u Crnoj Gori, istakao da danas crnogorsko društvo prolazi kroz turbulentan proces u kojem se svjedoči činjenici da Crna Gora gubi obrise onog građanskog društva koje je uspostavljeno i prije i nakon 21. maja 2006. godine.

Živković je dodao da će politika DPS-a, bilo da je u vlasti ili opoziciji, nastaviti da se bori za vrijednosti multinacionalne, građanske i evropske Crne Gore.

“Crna Gora mora ostati multinacionalna, Crna Gora mora ostati građanska, Crna Gora mora ostati evropska, ko god bio u vlasti ili u opoziciji”, poručio je Živković.

On je istakao da su spremni za izgradnju bližih veza i tješnju saradnju sa dijasporom u cilju prevazilaženja budućih izazova koji su pred Crnom Gorom.

Prema riječima Živkovića, takav odnos sa dijasporom svima mora biti visoko na listi prioriteta imajući u vidu potencijale dijaspore koji mogu doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta, otvaranju investicija, kao i transferu znanja za bolji zdravstveni, naučni i obrazovni sistem i ukupno boljoj budućnosti Crne Gore.

Manifestaciji u Dortmundu koju je organizovao Savez asocijacija Crne Gore u Njemačkoj u saradnji sa Evropskom platformom dijaspore Crne Gore prisustvovao je veliki broj ljudi koji žive i rade u Njemačkoj, kao i gosti iz Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS