Budućnost povela u seriji protiv SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su danas u Podgorici SC Derbi 91:75, u prvom meču finala plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je, iako je početak utakmice prošao bez značajnije razlike, sredinom druge četvrtine stigla do dvocifrene prednosti (39:25), a krajem treće četvrtine bilo je i plus 18.

Plave je do pobjede predvodio Jogi Ferel sa 22 poena, Flečer Megi je dodao 19, a istakao se i Rajt Mekinli sa 16 poena i devet asistencija.

Kod SC Derbija najefikasniji je bio Igor Drobnjak sa 15 poena, a tri manje je postigao Emir Hadžibegović.

Podgoričkim rivalima ovo je bio peti međusobni duel ove sezone, a SC Derbi je slavio tri puta.

Budućnost je u polufinalu eliminisala Sutjesku, dok su Studenti bili bolji od tivatskog Teoda.

U finalu se igra na tri pobjede, a sljedeći duel zakazan je za četvrtak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS