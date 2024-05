Budvanska rivijera i Lovćen u finalu Kupa

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Budvanske rivijere i Lovćena igraće u finalu Kupa Crne Gore.

Ekipa iz Budve danas je, u polufinalnom meču završnog turnira Kupa, u podgoričkoj Bemaks areni, savladala Rudar iz Pljevalja 24:18, dok je u istoj dvorani Lovećen bio bolji od Budućnosti i slavio 33:24.

Budvani su nakon prvog poluvremena vodili 11:8, a pobjednik se mogao naslutiti u 41. minutu kada su imali šest golova više od Pljevljaka (16:10).

Radivoje Đođić predvodio je Budvansku rivijeru do pobjede sa sedam golova, dok se Lazar Pešić istakao sa devet odbrana.

U redovima tima iz Pljevalja najefikasniji je bio Nemanja Matović sa pet golova, dok je golman Dejan Čolović imao 11 odbrana.

Lovćen je do pobjede nad Rudarom predvodio Ivan Perišić sa sedam pogodaka, dok je Milorad Bakić upisao šest.

Najefikasniji u ekipi Rudara bio je Emir Đulović sa sedam golova.

Lovćen, koji će se sjutra boriti za duplu krunu, igra za 13. trofej namijenjen pobjedniku Kupa, dok je Budvanska rivijera jednom bila najbolja u tom takmičenju.

Finalna utakmica na programu je u 18 sati, dok će prije toga (15:30) biti odigrano i finale Kupa u ženskoj konkurenciji, između Budućnost Bemaksa i Rudara.

