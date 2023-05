Živković: Vratićemo Crnu Goru u zonu normalnosti

Podgorica, (MINA) – Građani Petnjice žele evropsku, demokratsku, multietničku Crnu Goru i državu jednakih šansi za sve, poručeno je sa tribine koalicije Zajedno, koja je održana u tom gradu.

Kako je saopšteno iz Demokratske partije socijalista (DPS), nosilac liste “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada“, Danijel Živković, ukazao je da sloga kuću gradi, a nesloga je ruši.

On je rekao da se upravo slogom državna kuća obnovila 21. maja 2006. i da se njom nastavila graditi sve do 30. avgusta 2020. godine.

Živković je naveo da su se zato sada opet okupili da, kako je kazao, vrate Crnu Goru u zonu normalnosti.

On je kazao da misli da je bilo dosta poniženja sjevera i zaustavljanja razvoja u tom kraju.

Živković je pitao da li je bilo dosta zaustavljenih projekata i protjerivanja svakog onog ko je htio da ulaže u Crnu Goru.

„Je li bilo dosta rušenja multikonfesionalnog i multinacionalnog sklada u Crnoj Gori? Je li bilo dosta brukanja Crne Gore koja ovakve sramne premijere i ministre nije zapamtila u svojoj istoriji“, upitao je Živković.

On je rekao da misli da jeste i da su se zato okupili oko zajedničkih vrijednosti.

„Nas na jednom mjestu okupljaju vrijednosti, zajedništvo i solidarnost, a na drugom kraju se nalaze oni koji se svađaju, imaju razmirice i misle da jedino tako mogu upravljati državom”, poručio je

Živković.

Predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović kazao je da građani Petnjice žele evropsku, demokratsku, multietničku Crnu Goru, državu jednakih šansi za sve.

“Svjedoci smo da to Crna Gora nije bila u posljednje dvije i po godine, jer ova vlast nije imala osjećaj za te vrijednosti niti za svoje građane“, ocijenio je Agović.

Prema njegovim riječima, vlast nije obezbijedila nijednu investitciju niti je željela da pomogne razvoju te sredine i sjevera.

“Ljudi su naše bogatstvo i snaga, a upravo ovi ljudi koji su na listi koalicije “Zajedno!” su ljudi od znanja, iskustva, provjerenih biografija i dokazani u svojim profesijama”, naveo je Agović.

Kandidat za poslanika Abaz Dizdarević kazao je da je za svaku pohvalu to što je Petnjica od male varoši postala urbana sredinu u kojoj će se, kako je rekao, naći prostor za život svih onih građana koji misle dobro i toj opštini i državi.

Kandidatkinja za poslanicu Irma Nišić naglasila je da jedino lista Zajedno može obezbijediti povratak Crne Gore na onaj put na kojem je bila do 2020. godine.

Ona je dodala da je program te liste realno ostvariv.

„Njime će se omogućiti da se u svakom kutku Crne Gore, pa i u Petnjici, živi dobro i da svaki naš dom bude siguran i ekonomski održiv”, poručila je Nišić.

