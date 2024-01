Živković: Pokazaćemo da smo snaga koja donosi prosperitet

Podorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pokazaće da nije samo stranka, već snaga koja donosi napredak, razvoj i prosperitet države, poručio je kandidat za predsjednika DPS-a Danijel Živković na tribini u Šavniku.

On je kazao da će “retrogradne snage, koje nasiljem odgovaraju na demokratske procese – poput onoga u Šavniku, poslati u istoriju, da služe za primjer kako primitivizam i vandalizam moraju biti najstrože kažnjeni”.

“Nasiljem pokušavaju nametnuti smjene i promjene, dok država, nažalost, pokazuje znakove nemoći i nemara, ustuknuvši pred nasilnicima. To nije put kojim Crna Gora treba da ide”, poručio je Živković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je istakao da je te partija pokazala da je stožer stabilnosti i napretka, okupljajući ljude oko zajedničkog cilja bolje i jače Crne Gore.

DPS je, prema njegovim riječima, pokazao svoju snagu, ali i otpornost i dosljednost.

“Pogotovo ovdje, u Šavniku, svaki naš član pokazao je od čega je satkan – od hrabrosti, upornosti i nesalomljive volje za boljim sjutra”, kazao je Živković.

On je poručio da će nastaviti istim putem.

“Pokazaćemo da DPS nije samo partija – to je snaga koja donosi napredak, razvoj i prosperitet”, rekao je Živković.

On je istakao da se svi moraju zajedno raditi i pokazati da znanje i stručnost stanuju u DPS-u, da ona ima vrijedne i pametne ljude koji će voditi Crnu Goru ka evropskoj porodici i boljem životu.

“Znam šta treba i imam volju da predvodim tim koji će raditi i mijenjati stvari nabolje. DPS će biti pokretač tih promjena, a Šavnik će biti svijetli primjer naše posvećenosti i snage”, poručio je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS