Živković: Na izborima se određuje sudbina Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Na predstojećim parlamentarnim izborima opredjeljuje se sudbina Crne Gore, koliko god ta riječ bila teška, kazao je nosilac liste “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada“ i vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS), Danijel Živković.

Kako je saopšteno iz DPS, Živković je na tribini u Kotoru, kazao da se odlučuje „hoćemo li da gradimo ozbiljno, odgovorno društvo da zarađujemo i privređujemo a da ne pozajmljujemo“.

„I hoćemo li društvo koje je zasnovano na temeljima građanske, multietničke demokratije koje teži da bude dio evropskog sistema vrijednosti”, rekao je Živković.

On je ukazao da će im svi politički subjekti kao svoju ponudu nuditi Evropsku uniju (EU) kao finalno odredište i da će se sada utrkivati da predstave EU kao finalnu kuću Crne Gore.

“Ko je započeo taj proces? Ova koalicija, ovi entuzijastični i energični ljudi. Kada smo obnovili državnost kormulo smo usmjerili upravo ka toj luci. Mogli smo i da biramo neki drugi pravac, ali nijesmo“, kazao je Živković.

On je dodao da taj pravac koji su izabrali je teži za Crnu Goru i u procesu emancipacije i u procesu izgradnje društva i u procesu usvajanja evropskog sistema vrijednosti.

Živković je poručio da DPS sa svojim koalicionim partnerima građanima Crne Gore nudi političku stabilnost.

„Ta politička stabilnost će obezbijediti i nove projekte i nova radna mjesta i bolji životni standard za svakog građanina Crne Gore. Sa nama ste načisto“, rekao je Živković.

On je poručio da sa političkom stabilnošću garantuju realizaciju novih investicija i otvaranja novih radnih mjesta.

„To ne može niko drugi da ponudi”, rekao je Živković.

