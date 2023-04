Živković: Kreiran ambijent u kome se niko ne osjeća sigurno

Podgorica, (MINA) – Napad na potpredsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Jevta Erakovića posljednja je opomena da se preventivno reaguje, kako se takve situacije ne bi više nikad ponovile nijednom građaninu Crne Gore, kazao je vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković.

On je rekao da je zahvaljujući nakaradnom sistemu funkcionisanja institucija i vlasti kreiran ambijent u kome se niko ne osjeća sigurnim, a naročito ljudi koji ne pripadaju takvoj vlasti i otvoreno je kritikuju.

“Zahtijevamo od nadležnih organa da rade svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom, da se građani ne bi samorganizovali i štitili sebe i svoje porodice”, naveo je Živković.

On je upitao da li je to put ka Evropskoj uniji i sistem vrijednosti kojem se teži.

“Ne sigurno! Napad na Erakovića, ljekara i humanistu, posljednja je opomena da se preventivno reaguje, kako se takve situacije ne bi više nikad ponovile – ne samo Erakoviću, nego nijednom građaninu Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

