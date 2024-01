Živković izabran za predsjednika DPS-a

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković izabran je, na neposrednim partijskim izborima, za lidera te stranke, dok su za potpredsjednike izabrani Aleksandra Vuković Kuč, Abaz Dizdarević, Ivan Vuković i Jevto Eraković.

Predsjednik Centralne izborne komisije DPS-a i poslanik Nikola Milović je, na konferenciji za novinare, kazao da je ta partija uspješno sprovela neposredne izbore.

On je podsjetio da je pravo da bira i da bude biran imao svaki član stranke koji se nalazi u evidenciji partije.

Kako je naveo Milović, pravo glasa imala su 23.344 član, a iskoristilo ga je 16.835 članova, ili 71,78 odsto.

“Preko aplikacije je glasalo 80,18 odsto, u opštinskim odborima 17,77 odsto, putem pisma 0,02 odsto”, dodao je Milović.

On je kazao da je glasanje proteklo bez nepravilnosti i čestitao Živkoviću i izabranim potpredsjednicima.

Milović je rekao da je Živković dobio 16.492 glasa za, odnosno 97,96 odsto, dok je protiv bilo 290 članova, odnosno 2,04 odsto.

On je kazao da je Ivan Vuković dobio 10.824 glasa, odnosno 64,29 odsto.

Aleksandra Vuković Kuč, kako je naveo Milović, dobila je 10.723 glasa, odnosno 63,94 odsto, a Eraković 9.864 glasa, odnosno 58,6 odsto.

Milović je kazao da je Dušan Raičević dobio 6.506 glasova, odnosno 38,6 odsto, Dizdarević 6.016 glasova, ili 35,7 odsto, a Elvir Zvrko 4.830 glasova, odnosno 28,7 odsto.

