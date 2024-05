Rudović: Plate novinara ne odgovaraju njihovoj ulozi u društvu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima uticajne medijske kuće i uređivačke politike koje građanima omogućavaju da o svim važnim temama budu sveobuhvatno informisani, ali nema novinare čija primanja odgovaraju njihovoj ulozi u društvu, ocijenio je generalni direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija, Neđeljko Rudović.

Rudović je agenciji MINA kazao da je sloboda medija u Crnoj Gori poboljšana, ali da treba stvoriti klimu u kojoj se ne tolerišu pritisci, prijetnje, omalovažavanje, a kamoli bilo kakvi napadi na novinare.

On je, govoreći o izvještaju Amnesty Internationala, u kome je takođe ocijenjeno da je sloboda medija u Crnoj Gori poboljšana, rekao da je jedan od kriterijuma za tu ocjenu bila oslobađajuća presuda istraživačkom novinaru Jovu Martinoviću.

Rudović je ukazao da se u dokumentu upozorava da još nijesu rasvijetljeni slučajevi teških napada na novinare u prošlosti, počevši od ubistva Duška Jovanovića.

“U tom pogledu je velika odgovornost na svima nama, od istražnih i pravosudnih organa, pa do svih javnih aktera, jer je nužno stvoriti klimu u kojoj se ne tolerišu pritisci, prijetnje, omalovažavanje, a kamoli bilo kakvi napadi na novinare”, naveo je Rudović.

On je kazao da se ne može govoriti o slobodnom društvu bez slobodnog novinarstva.

“Kao što ne možemo govoriti o uređenom društvu, zasnovanom na vladavini zakona, bez profesionalnog novinarstva”, naveo je Rudović.

Na pitanje koliko je urađeno na unapređenju medijske scene, on je rekao da je Ministarstvo kulture i medija razvilo partnerstvo sa medijskom zajednicom, nezavisnim regulatorima i organizacijama civilnog društva prilikom dizajniranja javnih politika u oblasti medija.

“Rezultat je donošenje Medijske strategije Crne Gore 2023-2027, prvog takvog dokumenta koji obavezuje da zajednički radimo na snaženju profesionalnosti medija, i javnih servisa i komercijalnih medija, na njihovoj finansijskoj održivosti i boljem statusu zaposlenih, sigurnosti novinara, funkcionalnoj nezavisnosti regulatora, finansijskoj i uredničkoj nezavisnosti javnih servisa”, kazao je Rudović.

Prema njegovim riječima, najveći izazov je definisanje odgovora na problem koji ugrožava fundamente svakog zdravog društva, a to je širenje govora mržnje, dezinformacija i onlajn /online/ nasilja.

Rudović je naveo da su svi koraci u tom pravcu definisani u Akcionom planu za ovu godinu.

“Imamo puno obaveza i na kraju ove godine. Potrebno je da definišemo akcioni plan za naredne dvije godine”, rekao je Rudović i dodao da su uporedo radili na novim medijskim zakonima, koji donose preko 20 suštinskih iskoraka u odnosu na važeće norme.

Govoreći o standardu novinara, Rudović je kazao da su, kada su pripremali Medijsku strategiju, kontaktirali sve aktivne medije, kojih je oko 180, i od njih dobili podatke da u crnogorskim medijima radi oko 2,2 hiljade novinara, fotoreportera, snimatelja.

On je rekao da je prosječna plata u medijima ispod prosječne plate u Crnoj Gori i da to govori da je medijska industrija u krizi.

“Ne sumnjam da u Crnoj Gori imamo istinski medijski pluralizam, uticajne medijske kuće i uređivačke politike koje nam omogućavaju da o svim važnim temama budemo sveobuhvatno informisani, ali nemamo novinare koji su zadovoljni svojim zaradama, nemamo novinare čija primanja odgovaraju njihovoj ulozi u društvu”, istakao je Rudović.

On je ukazao da je veličina tržišta ograničavajući faktor i da je stoga važno definisati načine da se sačuva medijska scena i osigura produkcija sadržaja od javnog interesa.

“Tako je, preko Fonda za medijski pluralizam, a na osnovu konkursa, komercijalnim medijima raspodijeljeno u protekle tri godine preko dva miliona EUR”, rekao je Rudović i dodao da će se, prema novom zakonu o medijima, toliko raspodjeljivati na godišnjem nivou, jer je Fond povećan za više od 100 odsto.

On je kazao da se moraju sačuvati novinari u profesiji, kao i da novinarstvo mora ponovo postati atraktivan poziv za mlade ljude.

“Čini mi se da je u posljednje vrijeme trend da novinari traže svoje mjesto u drugim profesijama, što je dugoročno prijetnja javnom interesu”, rekao je Rudović i dodao da je odgovornost na osnivačima medija, ali i državi.

On je kazao da bi unapređenju materijalnog statusa novinara doprinijele mjere definisane u Medijskoj strategiji i novim medijskim zakonima, ali i da bi dogovor o granskom kolektivnom ugovoru bio važna karika.

Rudović je, kada je riječ o setu medijskih zakona, rekao da su 12. marta dobili finalne preporuke eksperata Savjeta Evrope i da očekuju vrlo brzo mišljenje Evropske komisije.

On je kazao da je prošle sedmice tim na čelu sa ministarkom Tamarom Vujović bio u Briselu, gdje su dobili snažne nagovještaje da će mišljenje EK biti pozitivno.

“To će nam omogućiti da medijski zakoni budu vrlo brzo razmatrani u Vladi i poslati na razmatranje i usvajanje u Skupštini Crne Gore”, rekao je Rudović.

