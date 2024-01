Živković: DPS će nakon reorganizacije biti nosilac odgovorne vlasti

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) izboriće se da bude nosilac odgovorne vlasti posvećene dobrobiti svih građana Crne Gore, kazao je kandidat za predsjednika partije Danijel Živković.

On je na stranačkoj tribini u Plavu kazao da će vrijeme, posvećenost, rad i strpljenje biti najbolji recept kako da DPS izađe kao pobjednik u aktuelnom političkim previranjima.

“Svakako, nećemo sjedjeti skrštenih ruku i čekati da nam nešto padne samo. Zbog toga počinjemo od sebe. Moramo popraviti stvari. Radimo i mijenjajmo ono što je potrebno, a čuvajmo ono što su vrijedna ostvarenja naše politike”, rekao je Živković.

Kako je dodao, reorganizacija partije doprinijeće buđenju nove energije na svim nivoima, ali i afirmisanju stručnih, posvećenih i odgovornih ljudi.

Živković je, konstatujući da se politika bavi životom ljudi, ukazao da politika podrazumijeva kompromis i razgovor na različite teme.

“Zato smo odlučili da otvorimo razgovor sa članstvom i idemo na neposredne izbore. Raduje me činjenica da smo postali pioniri kada je razvoj unutarpartijske demokratije u pitanju, jer je ovo istorijski trenutak”, rekao je Živković.

On je naveo da u Plavu DPS vrši vlast u koaliciji sa Socijaldemokratama, Socijaldemokratskom partijom i Bošnjačkom strankon i da, kao tradicionalni koalicioni partneri, uvijek brane politiku i državu.

„Treba da nastavimo da radimo u istom ritmu i da čuvamo povjerenje svake građanke i građanina ovog kraja. Ne zaboravimo da moramo čuvati jedni druge. Vi najbolje ovdje znate šta to znači”, zaključio je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS