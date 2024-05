CGO: Mediji u Crnoj Gori duboko polarizovani i politizovani

Podgorica, (MINA) – Mediji u Crnoj Gori ostaju duboko polarizovani i politizovani, ocijenili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su svim medijima i zaposlenima u medijima čestitali 3. maj – Svjetski dan slobode medija.

Iz CGO su kazali da žale što, umjesto sveobuhvatnog unapređenja na polju medijskih sloboda, konstatuju loše stanje na svim nivoima u toj oblasti.

„CGO ukazuje da mediji u Crnoj Gori ostaju duboko polarizovani i politizovani. To je dijelom i refleksija društveno-političkih procesa, čime se ograničava priliv objektivnih informacija i dodatno otežava razvoj profesionalnog novinarstva“, navodi se u saopštenju.

Asistent na programima u CGO, Nikola Obradović, kazao je da je indikatovno da se odnos donosilaca odluka prema medijima ne mijenja.

„Oni koji dođu do pozicija moći, suprotno javnom interesu, medije nastavljaju da dijele na podobne i nepodobne i shodno tome im omogućavaju, ili uskraćuju pristup sagovornicima i informacijama, kao i javnim fondovima“, naveo je Obradović.

Prema njegovim riječima, crnogorsku medijsku scenu, već tradicionalno, karakterišu brojni problemi.

„Od napada na novinare i medije, sve alarmantnijeg stanja na Radio Televiziji Crne Gore (RTCG), finansiranja iz javnih fondova po čudnim kriterijumima, slabe samoregulacije“, naveo je Obradović.

On je rekao da, takođe, Crna Gora zbog neusaglašenosti medijske regulative ima blokadu kad je riječ o korišćenju određenih fondova Evropske unije.

„CGO posebno izražava zabrinutost što najavljene verzije medijskih zakona neće adresirati neke od gorućih problema, poput stanja u RTCG“, kaže se u saopštenju.

Kako je rekao Obradović, aktuelnom verzijom Nacrta Zakona o RTCG, kojom se predviđa drugačija struktura Savjeta RTCG i stroži kriterijume njihovog izbora, neće se okončati mandat sadašnjeg saziva, iako bi to bio jedini logičan način da se počne sa rješavanjem problema u toj medijskoj kući.

„Na apel NVO Ministarstvo kulture i medija nije odgovorilo, a Skupština je, suprotno pozivu civilnog sektora, izvršila izbor dva člana po aktuelnom Zakonu o RTCG, koji će za mjesec ili dva prestati da važi, uključujući i reizbor jednog člana Savjeta koji je dva puta učestvovao u nezakonitom izboru generalnog direktora RTCG Borisa Raonića“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Raonić još na poziciji generalnog direktora, uprkos izrečenim pravosnažnim sudskim presudama koje utvrđuju da je to imenovanje nezakonito, kao i mišljenja Agencije za sprečavanje korupcije da Raonić ne ispunjava ni tehničke uslove za izbor na tu funkciju.

Obradović je u saopštenju naveo da su u CGO posebno zabrinuti zbog teških ekonomskih uslova u kojima novinari radi, što ima već ozbiljne posljedice i na nivo samocenzure.

CGO će, kako je rekao, nastaviti da prati medijsku scenu i ukazuje na loše politike i prakse koje postaju već karakterstika svih vlasti, ali i da kroz svoje programske aktivnosti doprinosi promjeni situacije na bolje.

“Bez slobode i održivosti medija, fizičke i ekonomske sigurnosti novinara, ali i odgovornog pristupa vlasti, nema ni objektivnog informisanja javnosti niti istinskog demokratskog društva”, ističe se u saopštenju.

