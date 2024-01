Živković: Crnu Goru moramo vratiti u kolosjek normalnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se mora vratiti u kolosjek normalnosti, poručio je kandidat za predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, navodeći da to može uraditi samo ta stranka, znanjem i stručnošću.

Živković je, na sinoćnoj tribini u Budvi, kazao da će osnovni postulat njegovog djelovanja u budućem periodu biti progresivna politika, koju će voditi stručni, odgovorni i posvećeni ljudi.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je, govoreći o stanju u Budvi i narativu koji se pokušava kreirati o toj partiji, rekao da zna da je napravljeno mnogo grešaka.

“Ne treba mi da nosimo nikakve hipoteke i da se stidimo bilo čega“, naglasio je Živković.

Prema njegovim riječima, nijedan pojedinac iz njihovih redova nije dobio mandat da radi nešto u ime partije suprotno zakonu.

„Nemojmo da imamo dilemu – smijenjeni smo s razlogom. Nemojmo da se ljutimo na našu političku konkurenciju. Nijesu oni krivi što su došli na vlast. Mi smo krivi što smo im dopustili da budu vlast ovdje u Budvi”, istakao je Živković.

On je rekao da su građani taoci „galimatijasa nastalog od kriminalaca, propalica, neostvarenih ličnosti i kvazipolitičara“.

„Koji, slušajući one koji Budvi i Crnoj Gori ne žele dobro, sada iz zatvora i raznih sumnjivih kuloara vode Budvu u propast“, dodao je Živković.

U toku razgovora sa članovima, zajednički je konstatovano da je jedino DPS garant razvoja Crne Gore i očuvanja vrijednosti moderne države.

“Crnu Goru moramo vratiti u kolosjek normalnosti. Neće to uraditi niko, osim nas, i to ako budemo svi odgovorni i posvećeni, sa znanjem i stručnošću koje sigurno imamo“, zaključio je Živković.

