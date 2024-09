Zimski rasput počinje 28. decembra

Podgorica, (MINA) – Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola počinje 28. decembra, a u školske klupe vratiće se 20. januara.

Prema školskom kalendaru za 2024/2025. godinu, koji je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, nastavna godina, koja je počela 2. septembra, završiće se 13. juna.

Nastavna godina za učenike završnih razreda završava se 19. maja.

Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u dva klasifikaciona perioda (polugodišta). Prvo polugodište završava se 27. decembra, a drugo počinje 20. januara.

Prema kalendaru, zimski raspust počinje 28. decembra, a završava se 19. januara.

Ljetnji raspust počeće 14. juna, a završiti 31. avgusta.

Prema kalendaru, eksterna provjera znanja učenika na kraju osnovne škole počeće 6. maja, kada će polumaturanti polagati crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost (CSBH).

Matematiku će polagati 7. maja, a predmet po izboru dan kasnije.

Maturski i stručni ispiti počinju 15. aprila kada će maturanti polagati CSBH, odnosno albanski jezik i književnost.

Testiranje maturanata iz prvog stranog jezika biće organizovano 13. maja, matematike 27. maja, a izbornog predmeta 5. juna.

