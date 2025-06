Aerodrom Tivat privremeno zatvoren zbog dojave o bombi

Podgorica, (MINA) – Aerodrom Tivat privremeno je zatvoren za saobraćaj nakon dojave o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi u jednom avionu, saopštili su iz Aerodroma Crne Gore (ACG).

Iz te kompanije su kazali da je tivatski Aerodrom zatvoren oko 18 sati i 30 minuta, a da su svi putnici evakuisani i na bezbjednom.

“Aerodromske službe, shodno propisanim procedurama za postupanje u ovakvim slučajevima, čekaju signal nadležnih za ponovno uspostavljanje redovnog saobraćaja”, navodi se u saopštenju ACG.

