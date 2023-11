Zemljotres od 2,8 stepeni po Rihteru u okolini Nikšića

Podgorica, (MINA) – Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju registrovao je jutros u devet sati i 16 minuta u okolini Nikšića zemljotres jačine 2,8 stepeni Rihterove skale.

Iz Sektora za seizmologiju rekli su da je zemljotres registrovan dva kilometra zapadno od Presjeke.

“Jačina zemljotresa u hipocentru iznosila je 2,8 jedinica Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od IV stepena Merkalijeve skale”, kazali su iz Sektora za seizmologiju.

Oni su naveli da je žarište zemljotresa locirano na dubini od 13 kilometara.

“Na osnovu numeričkog modela promjene intenziteta sa rastojanjem u tom regionu, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području”, kaže se na sajtu Sektora za seizmologiju.

