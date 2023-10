Zbog vožnje u alkoholisanom stanju uhapšeno 50 vozača

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su tokom vikenda 50 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirane 43 saobraćajne nezgode, u kojima su dvije osobe poginule, tri su teško povrijeđene, a 15 lakše.

Navodi se da su pripadnici saobraćajne policije, u okviru represivnih aktivnosti, podnijeli 228 prekršajnih prijava, izdali 1.143 prekršajna naloga, oduzeli 15 pari registarskih oznaka i isto toliko vozila isključili iz saobraćaja.

„Uhapšeno je 50 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od čega 19 u Podgorici, pet u Kotoru i po četiri u Danilovgradu i Baru“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je nikšićka policija uhapsila M.P. (27), koji je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,03 promila.

„Osim toga, i kolašinska policija je sprovela intenzivne saobraćajne kontrole tokom vikenda i alkotestirala 78 vozača, od kojih su tri pronađena da upravljaju voziom pod dejstvom alkohola i oni su uhapšeni“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su, takođe, dva vozača sankcionisana i isključena iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita.

Uprava policije apelovala je na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i na taj način doprinesu, kako ličnoj, tako i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

