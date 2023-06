Zbog pušenja u zatvorenom prostoru izrečeno skoro 657 hiljada EUR kazni

Podgorica, (MINA) – Turistička inspekcija je od 2018. godine, od kada sprovodi nadzor u ugostiteljskim objektima po osnovu zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, izrekla skoro 657 hiljada EUR kazni, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslova (UIP).

Iz UIP-a su kazali da je inspekcija od 2018. do juna ove godine izdala više od 2,2 hiljade prekršajnih naloga.

Kako su istakli, prethodne godine, u kojima je zabilježena pojava koronavirusa, donekle su doprinijele manjem poštovanju zabrane upotreba duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru, iz razloga što su inspekcijski nadzori bili usmjereni na suzbijanje pojave nove zarazne bolesti.

„Kršenja se u većini inspekcijskih nadzora odnose na upotrebu duvanskih proizvoda, kao i izlaganje sekundarnom duvanskom dimu osoba u zatvorenom prostoru ugostiteljskih objekata“, rekli su iz UIP-a agenciji MINA.

Oni su kazali da su tokom prošle godine inspektori izvršili 3.353 inspekcijska pregleda i izdali 693 prekršajna naloga, u iznosu od 212,07 hiljada EUR i podnijeli 135 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka područnim sudovima za prekršaje.

Kako su naveli, turistička inspekcija je za samo prvih pet mjeseci ove godine izvršila 2.597 kontrola, pri čemu je konstatovano 325 nepravilnosti.

“Izdato je 495 prekršajnih naloga, u novčanom iznosu od 138,75 hiljada EUR”, naveli su iz UIP-a.

Prema njihovim riječima, inspektori su podnijeli 47 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Nepravilnosti su se odnosile na konzumiranje duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru ugostiteljskog objekta ili neisticanje oznake o zabrani upotrebe duvanskih proizvoda.

Iz UiP-a su rekli da je, po osnovu Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, Turistička inspekcija 2021. godine izvršila 2.691 kontrolu, pri čemu je konstatovano 216 nepravilnosti, koje su sankcionisane sa 309 prekršajnih naloga u iznosu od 85,95 hiljada EUR.

Inspektori su, kako su kazali, te godine podnijeli 34 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Iz Uprave su rekli da je, po osnovu Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, Turistička inspekcija 2020. godine izvršila 2.610 kontrola, pri čemu je konstatovano 276 nepravilnosti, koje su sankcionisane sa 209 prekršajnih naloga u iznosu od 55,92 hiljade EUR.

„Inspektori su podnijeli i 42 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka“, naveli su iz UiP-a.

Kako su rekli, 2019. godine, po osnovu Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, Turistička inspekcija izvršila je 3.105 kontrola.

Iz Uprave su kazali da je te godine konstatovano 600 nepravilnosti, koje su sankcionisane sa 514 prekršajnih naloga u iznosu od 153,15 hiljada EUR.

Kako su dodali, inspektori su podnijeli 31 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Iz Uprave su dodali da su se 2019, 2020. i 2021. godine nepravilnosti odnosile na konzumiranje duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru ugostiteljskog objekta, ili neisticanje oznake o zabrani upotrebe duvanskih proizvoda.

„Vezano za zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, turistička inspekcija je 2018. godine izvršila 521 kontrolu, pri čemu je konstatovano 68 nepravilnosti koje su sankcionisane sa 41 prekršajnim nalogom u iznosu od 11,03 hiljade EUR“, kazali su iz Uprave.

Kako su naveli, nepravilnosti su se odnosila na neisticanje oznake o zabrani upotrebe duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru ugostiteljskog objekta, ili konzumiranje duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima bez plaćanja propisane takse.

Iz UIP-a su kazali da turistička inspekcija daje maksimum u suzbijanju upotrebe duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima, o čemu, kako su rekli, svjedoče rezultati inspekcije.

Oni smatraju da bi povećanje propisanih novčanih kazni, kako za ugostitelje, tako i za goste koji krše zabranu, uticalo na smanjenje upotrebe duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru ugostiteljskih objekata.

Kada je riječ o kadrovskim kapacitetima u susret ljetnjoj turističkoj sezoni, iz UIP-aa su kazali da će, u skladu sa kadrovskim planom i novcem koji je odobrilo Ministarstvo finansija, sezonu dočekati sa 70 inspektora koji će učestvovati u pojačanom inspekcijskom nadzoru u šest primorskih opština.

„Ne kažemo da je to dovoljno, ali sa obzirom na to da je to trenutni maksimum stava smo da će dobrom logistikom i planom rada biti dovoljno da se u opštinama na primorju vrše pojačane kontrole i da se napravi što povoljniji poslovni ambijent tokom velikih gužvi i pojačanih aktivnosti u svim poslovnim sferama“, rekli su iz UIP-a.

