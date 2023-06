ZBCG: Demokrate da predlože drugog kandidata za predsjednika SO Zeta

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Zete pozvala je Demokrate da predlože drugog kandidata za predsjednika lokalnog parlamenta ukoliko žele da nastave koalicionu saradnju u toj opštini.

Iz koalicije su kazali da se njihovi odbornici sjutra neće pojaviti na sjednici na kojoj je planirano razrešenje predsjednika Skupštine opštine (SO) Zeta Luke Krstovića.

“Ovim činom nedolaska na sjutrašnju Skupštinu, jasno demonstriramo spremnost da nastavimo koalicionu saradnju sa kolegama iz Demokratske Crne Gore, ali uz jasan stav da Krstović više ne može biti predsjednik SO, već da predlože drugog kandidata za predsjednika“, navodi se u saopštenju.

Iz koalicije Za budućnost Zete su kazali da, u trenutku kad i nova izvršna vlast u Podgorici izbjegava razgovor o poštenom razgraničenju, insistiraju na izgradnji kolektora u Botunu, kad se građani Gornje Zete ponovo suočavaju sa štetnim uticajem basena crvenog mulja, a preduzeća „Čistoća“ ne vrši svoju djelatnost na području Zete, treba da se zajedničkim aktivnostima odupru daljoj devastaciji i stagniranju opštine.

Dodaju da koalicija ima većinu za razrešenje Krstovića, ali i za dalje vršenje vlasti bez Demokrata.

Iz koalicije Za budućnost Zete su kazali da su, uprkos tome, sve vrijeme pokazivali toleranciju i širinu na ,kako su naveli, svakodnevne opstrukcije i zloupotrebe funkcije predsjednika Skupštine, “koja je Krstoviću pripala isključivo dobrom voljom lidera koalicije”.

„Ukoliko kolege iz Demokratske Crne Gore ne žele da predlože drugog kandidata za predsjednika Skupštine, onda će svakom biti jasno da je fotelja Krstovića važnija od interesa građana Zete, ali i da naš koalicioni aranžman više ne postoji“, navodi se u saopštenju koalicije.

Oni su demantovali navode Krstovića da su planirali njegovu smjenu sa odbornicima Demokrtaske partije socijalista (DPS).

Iz koalicije Za budućnost Zete su kazali da su upravo odbornici DPS-a, ne pojavljujući se na sjednici Komisije za Statut i propise, pokušali da spase Krstovića od smjene.

„Zato Krstovića pozivamo da se izdigne iznad ličnih interesa i omogući nesmetano funkcionisanje izvršne vlasti kako bi se posvetili rešavanju nagomilanih problema građana Zete“, zaključuje se u saopštenju.

