Završena izgradnja privremene brane u koritu Morače

Podgorica, (MINA) – Ekipe preduzeća Zaštita prostora Crne Gore uspješno su završile izgradnju privremene brane u koritu rijeke Morače, smještene u drugoj zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta Bolje sestre, saopšteno je iz Regionalnog vodovoda.

Predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda Zoran Lakušić kazao je da je završen jedan od njihovih značajnih projekata, koji je u funkciji istraživačkih i razvojnih aktivnosti, a koji će imati dugoročne pozitivne efekte na vodosnabdijevanje crnogorskog primorja i očuvanje prirodnih resursa.

„Ekipe preduzeća Zaštita prostora Crne Gore uspješno su završile izgradnju privremene brane u koritu rijeke Morače, smještene u drugoj zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta Bolje sestre“, naveo je Lakušić.

Prema njegovim riječima, taj projekat, iako privremenog karaktera, donosi značajne promjene u ekosistemu rijeke Morače i važan je korak u povećanju izdašnosti vodoizvorišta Bolje sestre, koje obezbjeđuje nedostajuće količine pitke vode cijelom crnogorskom primorju.

„Izgradnja brane u prošloj godini već je pokazala značajan pozitivan uticaj na korito rijeke Morače“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je nivo dna korita rijeke i vode uzvodno od brane znatno porastao, što je doprinijelo revitalizaciji biljnog i ribljeg fonda u rijeci.

Kako je kazao Lakušić, vegetacija se obnavlja, a povratak riba potvrđuje da su se stvorili povoljniji uslovi za život u tom dijelu korita Morače.

On je rekao da je akumulacija pijeska i šljunka dodatno stabilizovala korito rijeke, čime su se stvorili uslovi za dugoročnu održivost ekosistema.

„Zaustavljanje nelegalne eksploatacije pijeska i šljunka, koja je godinama ugrožavala rijeku i njenu okolinu, predstavlja istorijsku odluku koja je korito rijeke Morače u drugoj zoni zaštite spasila od dalje devastacije“, istakao je Lakušić.

Time su, kako je kazao, sačuvani ne samo prirodni resursi, već i biodiverzitet, koji je ključan za održavanje ekološke ravnoteže u tom području.

„Taj ekološki preporod donosi korist ne samo prirodi, već i lokalnoj zajednici koja zavisi od Morače i njenih resursa“, naglasio je Lakušić.

Kako je rekao, izgradnjom brane podigao se nivo vode i u bunarima koje mještani koriste za svoje i poljoprivredne aktivnosti.

Lakušić je kazao da je izgradnja brane, osim što je donijela ekološke benefite, imala i direktan uticaj na povećanje izdašnosti vodoizvorišta Bolje sestre.

„Taj projekat je nastao kroz proces naučnih istraživanja i omogućio je stabilno i povećano snabdijevanje pitkom vodom crnogorskog primorja tokom prošle i ove godine, što je posebno značajno tokom ljetnih mjeseci kada je potražnja za vodom na vrhuncu“, navodi se u saopštenju.

Primorskim opštinama, kako je rekao Lakušić, ove godine upućena je količina pitke vode od čak 804 litra u sekundi.

Prema njegovim riječima, taj uspjeh ne bi bio moguć bez brane, koja je direktno doprinijela povećanju izdašnosti izvorišta.

„Iako je izgradnja privremene brane ove godine izvedena sa zakašnjenjem, ona će, ipak, poslužiti kao ključan element u okviru naučno-istraživačkih studija vezanih za utvrđivanje zona sanitarne zaštite vodoizvorišta Bolje sestre“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su te studije od presudnog značaja za dugoročnu zaštitu izvorišta i planiranje budućih infrastrukturnih projekata, koji će osigurati stabilno snabdijevanje pitkom vodom za crnogorsko primorje.

„Hidrogeološki istražni radovi na ispitivanju uticaja izgradnje privremene brane na Morači rađeni su prošle godine u okviru detaljnih hidrogeoloških istraživanja uticaja izgradnje privremene brane na Morači na režim podzemnih voda u zoni izvorišta Bolje sestre“, kaže se u saopštenju.

Kako je naveo Lakušić, ta istraživanja pružila su podatke za pouzdane podloge za izradu projekata trajnih objekata, kaskadnih brana duž rijeke Morače, kako bi se izvršila njena rehabilitacija i ponovo uspostavili hidraulički odnosi koji su postojali prije otvaranja izvorišta, odnosno početka forsirane eksploatacije riječnog materijala.

„Tokom prošle godine, na osnovu sprovedenih istraživanja, utvrđeno je da se tokom hidrološkog minimuma izvorište Bolje sestre prihranjuje ne samo na račun padavina već i alogeno, iz zbijene izdani formirane u aluvijumu Morače“, kazao je Lakušić.

On je rekao da je postavljena brana na Morači prošle godine izazvala promjene u vodostaju na Boljim sestrama.

Lakušić je naveo da je, takođe, ta aktivnost veoma značajna, jer se na osnovu eksperimenata potvrdila osnovanost jedne od varijanti dugoročnog rešenja, odnosno zaključak da je za dugoročno rešavanje vodosnabdevanja neophodno izvršiti remedijaciju korita Morače aktivnostima koje uključuju i izgradnju kaskadnih brana, koje će se finansirati uz podršku Svjetske banke.

„Planiran je početak radova za narednu, a završetak za 2028. godinu“, dodao je Lakušić.

Prema njegovim riječima, brana na Morači je primjer kako se može balansirati između očuvanja prirodnih resursa i zadovoljavanja potreba stanovništva.

Lakušić je kazao da, uz podršku lokalnih i državnih vlasti, Crna Gora nastavlja da postavlja standarde u oblasti zaštite životne sredine i održivog upravljanja vodnim resursima.

„Briga o Morači i vodoizvorištu Bolje sestre je briga o budućnosti crnogorskog primorja, njegovoj turističkoj privlačnosti i, što je najvažnije, kvalitetu života svih građana“, istakao je Lakušić.

On je naglasio da je taj projekat dokaz da, uz prave mjere, priroda može da se obnovi i da se održivi razvoj može postići na korist svih, od lokalne zajednice do turista koji posjećuju crnogorsko primorje.

