Zaplijenjeno 425 šteka cigareta, jedna osoba uhapšena

Podgorica, (MINA) – Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala, zaplijenili su 425 šteka cigareta i uhapsili jednu osobu zbog sumnje da je izvršila krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici su u petak zaustavili vozilo marke „Seat“, rožajskih registarskih oznaka, kojim je upravljao E.K. (23).

Navodi se da je pregledom vozila pronađeno i oduzeto 425 šteka cigareta, različite marke, sa akciznim markicama Kosova.

„O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se E.K. liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina“, kazali su iz policije.

