Zaplijenili 123 komada vatrenog oružja, uhapšene četiri osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici crnogorske policije zaplijenili su danas 123 komada vatrenog oružja u pretresima na 21 lokaciji u osam crnogorskih opština, saopštio je vršilac dužnosti (v.d.) pomoćnika direktora Sektora za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović, dodajući da su četiri osobe uhapšene.

On je na konferenciji za novinare povodom rekordne zapljene oružja, kazao da će ukupno devet osoba biti procesuirano.

„Na teritoriji osam opština izvršili smo pretrese na 21 lokaciji, u odnosu na 18 osoba. Rezultat ove akcije je ukupno devet osoba koje će biti procesuirane, a u ovom trenutku četiri osobe su uhapšene“, kazao je Šćepanović.

Prema njegovim riječima, zaplijenjena su 123 komada vatrenog oružja različite vrste kalibra, niskoeksplozivnih sredstava i oko devet hiljada komada municije.

„Naglašavam da službenici Sektora za borbu protiv kriminala kontinuirano, odlučno i hrabro sprovode planske aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala“, kazao je Šćepanović.

On je naveo da ostvaruju benefite kako bi Crna Gora ostvarila zahtjeve za poglavlja 23 i 24.

“Jedan od primarnih ciljeva je da se spriječe najteža krivična djela, zloupotreba droge, korupcija na visokom nivou, zapljena oružja, ilegalne migracije i trgovina ljudima”, kazao je Šćepanović.

Kako je saopštio, u današnjim pretresima najveća količina oružja zaplijenjena je u Plavu kod E.B. (47), kod koga su pronašli 103 komada vatrenog oružja.

Prema riječima Šćepanovića, službenici policije su pretresli i graničnog policajca Ž.R.(68) iz Plava, kod kojeg je pronađen jedan pištolj u ilegalnom posjedu.

Kako je kazao, službenici policije su pronašli oružje i kod više osoba u Beranama, Rožajama i u Zeti.

Prema riječima Šćepanovića, oružje su pronašli i u Baru kod E.P. (41) koji je uhapšen.

“Istog dana je kod E. N. koji se dovodi u vezu sa članovima kriminalne organizovane grupe oduzeto vatreno oružje”, naveo je Šćepanović, dodajući da je i E.N. uhapšen u ovoj akciji.

Ščepanović je kazao da je to najveća zapljena oružja u ilegalnom posjedu u jednom danu u jednoj akciji i poručio da nastavljaju aktivnosti protiv svih oblika kriminala.

Načelnik Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever” Haris Đurđevac kazao je da je današnja akcija rezultirala istorijskom rezultatom.

On je rekao da je u akciji učestvovalo 148 policijskih službenika, od čega 116 službenika Regionalnog centra “Sjever”, sa 32 službenika Sektora za borbu proitv kriminala.

“Pokazali smo da Uprava policje na svim nivoima ima kapaciteta da se bori sa svim oblicima kriminaliteta”, rekao je Đurđevac.

