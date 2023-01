Zajednički nastup Demokrata i Evrope sad dobitna formula

Podgorica, (MINA) – Zajednički nastup Demokratske Crne Gore i Pokreta Evropa sad na predsjedničkim i parlamentarnim izborima bio bi dobitna formula, koja bi omogućila impresivan rezultat i veliku pobjedu i definitivan poraz bivšeg režima, ocijenilo je Predsjedništvo Demokrata.

Iz Demokratske Crne Gore saopšteno je da je Predsjedništvo te partije na večeras održanoj sjednici razmatralo aktuelnu političku situaciju u zemlji i jednoglasno utvrdilo nekoliko zaključaka.

“Predsjedništvo ocjenjuje da bi, imajući u vidu masovne zahtjeve građana, programske sličnosti, velika zajednička ekonomsko-socijalna dostignuća i pošten odnos Demokrata prema 42. Vladi, zajednički nastup Demokrata i Evrope sad na predsjedničkim i parlamentarnim izborima bio dobitna formula”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da bi zajednički nastup te dvije partije omogućio impresivan rezultat i veliku pobjedu, kao i definitivan poraz bivšeg režima.

“To bi automatski dovelo do stabilizacije političkih prilika kako bi mogli snažno da ubrzamo evropski put, pobijedimo kriminal, korupciju, podjele i ekstremizam”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su to definitivno preduslovi izgradnje Crne Gore kao uspješne građanske, demokratske i evropske države.

“Da je navedeni model pobjednički i da je predlog Demokrata pogodio u metu govori i velika uznemirenost i napadi koji su stigli iz redova bivšeg režima, odnosno Demokratske partije socijalista nakon što je javnost upoznata o potencijalnom zajedničkom nastupu Demokrata i Evrope sad”, kaže se u saopštenju.

Iz Predsjedništva Demokrata poručili su da, imajući u vidu da su predsjednički izbori raspisani u najkraćem roku i samim tim kratke rokove za sprovođenje izbornih radnji, očekuju da se iz Evrope sad ubrzo definitivno izjasne o prijateljskoj i korektnoj ponudi o zajedničkom nastupu.

Navodi se da je tom ponudom definisano da, bez obzira na to što će se u različitom terminu održati izbori, Evropa sad izabere da li želi dati kandidata za premijera ili predsjednika države, dok bi Demokrate dale kandidata za preostalu od te dvije pozicije.

Predsjedništvo Demokrata, kako je saopšteno, svakako poštuje pravo svakog političkog subjekta da autonomno donese odluku, pa tako i kolega iz Pokreta Evropa sad da odbiju predlog o zajedničkom nastupu na predsjedničkim i parlamentarnim izborima.

“Konstatujući da svako naravno istovremeno i preuzima odgovornost za sve potencijalne posljedice takve odluke po budućnost političkih i izbornih procesa u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Iz Predsjedništva Demokrata istakli su da ta partija vrši vlast u 80 odsto crnogorskih opština i ima desetak predsjednika opština i Skupština opština.

“Demokrate su partija sa dokazano najjačom partijskom infrastrukturom, stabilnošću, principijelnošću i utemeljenošću u biračkom tijelu, uvijek spremne za svaku potencijalnu odluku o načinu nastupa na predstojećim izborima, što potvrđuju i nedavna istraživanja javnog mjenja”, naveli su iz Predsjedništva.

Presjedništvo Demokrata pozvalo je poslanike parlamentarne većine koji to nijesu još učinili, a koji su krajem decembra izglasali izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, da hitno stave potpise na zahtjev za održavanje vanrednog zasijedanja na kom bi se ponovo izglasao zakon.

Time bi se, kako su kazali, stvorile pretpostavke za realizaciju izborne volje građana od 23. oktobra i tranziciju vlasti u Podgorici i Pljevljima.

“Ponovnim izglasavanjem svi poslanici i politički subjekti parlamentarne većine bi potvrdili da im nije cilj da omoguće strukturama koje su ubjedjivo poražene na izborima 23. oktobra da suprotno volji naroda nastave sa vršenjem vlasti, između ostalog, i tokom nastupajuće kampanje za predsjedničke izbore”, kaže se u saopštenju.

Poručuje se da će se Demokrate, kao i u prethodnim konkursnim postupcima, na odgovoran način odnijeti prema aktuelnom procesu, a sve sa ciljem da se konačno kompletira Ustavni sud na principima nezavisnosti, profesionalnosti i kompetetnosti.

