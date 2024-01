Za unapređenje kapaciteta Forenzičkog centra 1,1 milion USD

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova potpisali su danas 1,1 milion USD vrijedan ugovor za nastavak projekta koji će unaprijediti forenzičke kapacitete Uprave policije za procesuiranje krivičnih djela vezanih za vatreno oružje i eksploziv.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Šaranović je zahvalio UNDP-u i partnerima koji su kroz finansijsku podršku omogućili realizaciju projekta.

Navodi se da je projekat u prvoj fazi već omogućio da se kroz brojne donacije i specijalizovane obuke osavremeni rad Forenzičkog centra.

“Zahvaljujući multipartnerskom povjerilačkom fondu Mape puta za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu unaprijedili smo preciznost i efikasnost forenzičkih istraga koje imaju jednu od najvažnijih uloga u obezbjeđivanju čvrstih i nespornih dokaza u krivičnim postupcima”, poručio je Šaranović.

On je rekao da je zadovoljan što će nastavak projekta obezbijediti da se rad zaposlenih u Forenzičkom centru podigne na još viši nivo i što će Crna Gora ubuduće biti prepoznata kao zemlja koja ispunjava međunarodne standarde na planu forenzičkih istraživanja eksploziva i eksplozivnih naprava.

Šaranović je kazao da su posvećeni daljem ispunjavanju ciljeva predviđenih Mapom puta.

„A u svjetlu savremenih bezbjednosnih izazova usmjerićemo sve kapacitete ka zaustavljanju nekontrolisanog širenja oružja doprinoseći na taj način regionalnoj i globalnoj bezbjednosti”, poručio je Šaranović.

Paniklova je istakla da je tokom protekle dvije godine značajno unaprijeđen rad Forenzičkog centra.

Ona je podsjetila da je kroz projekat nabavljena specijalizovana oprema u vrijednosti od 460 hiljada USD, čija se prava vrijednost ogleda u njenom doprinosu bezbjednosti zaposlenih.

“Podršku nastavljamo i kroz novi projekat i značajan finansijski doprinos multipartnerskog povjerilačkog fonda za podršku sprovođenja Mape puta za kontrolu malog i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu“, rekla je Paniklova.

Ona je poručila da UNDP ostaje posvećen nastavku partnerstva sa MUP-om i zajedničkom radu na unapređenju kapaciteta Forenzičkog centra i sprovođenja međunarodnih standarda.

Načelnica Forenzičkog centra Sandra Kovačević je kazala da je ovaj projekat višestruko značajan.

Kako je navela, dosadašnji rezultati su implementacija novih tehnologija, postavljanje visokih standarda u vještačanju eksplozivnih materija i unapređenje bezbjednosti zaposlenih u centru.

„Ovaj centar već godinama unazad potvrđuje svoju posvećenost profesionalnim standardima i kroz akreditacije dokazuje kompetencije laboratorija i pouzdanost rezultata”, istakla je Kovačević.

Ona je dodala da će sa jednakom predanošću nastaviti rad, doprinoseći efikasnosti rada policije i pravosudnih organa i unapređujući razmjenu podataka sa međunarodnim partnerskim službama.

Projekat se realizuje u saradnji sa UNDP-om, a uz finansijski doprinos država članica multipartnerskog povjerilačkog fonda Mape puta za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu: Francuske, Njemačke, Holandije, Norveške i Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva, kao i uz podršku Evropske unije (EU).

