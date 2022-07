Za dva mjeseca evidentirali problematičan govor u 577 medijskih sadržaja

Podgorica, (MINA) – Govor mržnje u medijskim sadržajima najčešće inspiriše politička pripadnost, kazali su iz Media centra dodajući da su, tokom dvomjesečnog monitoringa pet crnogorskih onlajn medija evidentirali problematičan govor u 577 medijskih sadržaja.

Iz Media centra su, na skupu na kojem su predstavili tu analizu, kazali da su 353 slučaja evidentirana na portalima tri dnevne novine Vijesti, Dana i Pobjede, a 224 na portalima Aktuelno i IN4S.

Kako su dodali, samo u 32 slučaja problematičan govor evidentiran je u tekstovima, dok su ostali primjeri pronađeni u komentarima posjetilaca koji su reakcija na objavljene tekstove.

“Politička pripadnost ili orijentacija pojedinaca ili grupa ljudi najčešće „inspiriše“ autore poruka u komentarima, i to je slučaj u 413 komentara”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u analizi je skrenuta pažnja da bi to mogao biti rezultat djelovanja partijskih botova, kao i da su političke partije dobrim dijelom odgovorne za govor mržnje u komentarima na tekstove u online medijima.

Iz Media centra su kazali da ni u jednom od tekstova objavjenih od 20. aprila do 20. juna na portalima tri dnevne novine nije evidentiran uvredljiv ili diskriminatorni i govor mržnje.

“Dok je na portalima IN4S i Aktuelno uvredljiv ili diskriminatorni i govor mržnje je pronađen u 32 teksta, od čega sedam na portalu IN4S, a 25 na portalu Aktuelno”, rekli su iz Media centra.

Oni su dodali da je u komentarima u svih pet monitorovanih medija evidentirano je 461 poruka koje sadrže uvredljiv ili diskriminatorni govor, od čega je 422 u komentarima na sadržaje objavljene na portalima dnevnih novina, a 39 na portalima IN4S i Aktuelno.

“Govor mržnje je evidentiran u komentarima na objavljene tekstove u 230 slučajeva, od čega na portalima dnevnih listova samo 63, dok je ostalih 167 evidentirano u komentarima posjetilaca portala IN4S i Aktuelno”, rekli su iz Media centra.

Oni su naveli da govor mržnje u kome se manje ili više eksplicitno poziva na nasilje i, čak, eliminaciju određenih pojedinaca i grupa nije evidentiran u komentarima na tekstove objavljene na portalima dnevnih listova, ali jeste u komentarima na medijske sadržaje objavljene na portalima Aktuelno i IN4S.

Kako su dodali, eviddentirana su 64 takva primjera – 48 na portalu IN4S i 16 na portalu Aktuelno.

Analiza Media centra dio je projekta „Jačanje uloge civilnog društva u suprotstavljanju narativa podjela, diskriminacije i govora mržnje“ koji se realizuje od 1. aprila do 31. jula, a pripremljena je u sklopu projekta koji realizuje Centar za istraživačko novinarstvo sa partnerima iz Mreže za izvještavanje o različitosti 2.0.

Cijela analiza dostupna je na linku: https://issuu.com/mediacentar/docs/uvredljiv_i_govor_mrznje_u_online_medijima.docx.

