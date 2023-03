Vuksanović Stanković: Braniću vrijednosti Crne Gore punim srcem

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se nalazi na raskrsnici i od glasa građana na predsjedničkim i parlamentarnim izborima zavisiće budućnost države i generacija koje dolaze, kazala je kandidatkinja Socijaldemokratske partije za predsjednicu države Draginja Vuksanović Stanković.

Ona je u intervjuu za Pobjedu rekla da očekuje da će građani prepoznati da potrošene godine na agresivne nacionalističke i klerikalne velikodržavne projekte nikome ne donose ništa dobro.

“Zato pozivam one, svih vjera i nacija, kojima je kao i meni Crna Gora jedina domovina, da stanemo zajedno u odbranu njenih vrijednosti”, navela je Vuksanović Stanković.

Ona je kazala da se glasom građana na predstojećim izborima bira smjer u kojem zemlja ide.

Vuksanović Stanković je navela da se odlučuje da li se pravi društvo pravde, prava i jednakosti, zemlja koja će biti članica Evropske unije.

“Ili ćemo da tavorimo podijeljeni i posvađani, pod pritiskom regionalnog ili šireg nacionalističkog projekta srpsko–ruskog sveta”, rekla je Vuksanović Stanković.

Ona je istakla da Crnu Goru ne treba prepustiti primitivnim, otvorenim ili pritajenim osvajačkim nacionalističkim politikama koje negiraju sve crnogorsko i građansko, niti korupciji, pohlepi i kriminalu, koji razjedaju društvo i državne institucije čine slabim.

“Moja poruka je jasna: Ne damo Crnu Goru takvima! I jednim i drugim se moramo žestoko suprotstaviti. Izbori su prva prilika za to”, naglasila je Vuksanović Stanković.

Ona je dodala da čvrsto vjeruje da veliki broj građanki i građana dijeli taj pogled.

Vuksanović Stanković je kazala da je kandidatkinja one Crne Gore koja je više od tri decenije na pravoj strani istorije, bez čije borbe ne bi bilo ni 21. maja 2006. godine.

Zato, kako je rekla, vjeruje da će joj dovoljan broj građana dati glas za prolaz u drugi krug.

Odgovarjući na pitanje da li će pozvati birače da u drugom krugu, ako do njega dođe, daju podršku lideru Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću, Vuksanović Stanković je kazala da je sigurno da Andriju Mandića neće podržati, “bez obzira na to što se maskira u neko novo ruho”.

Kako je dodala, proevropsko i pro-NATO opredjeljenje, građanske, sekularne i multietničke vrijednosti biće njihova ideja vodilja za odluku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS