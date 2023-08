Vuksanović: Nećemo u vladu ako u njoj bude ZBCG

Podgorica, (MINA) – Lideru Pokreta Evropa sad (PES) Milojku Spajiću treba dati priliku da formira vladu, kazao je predsjednik Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijan Vuksanović, dodajući da HGI neće pristati da bude dio izvršne vlasti ukoliko u njoj bude koalicija Za budućnost Crne Gore.

Vuksanović je novinarima, nakon konsultacija sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem, kazao da je dobra demokratska praksa da onaj koji je osvojio najviše glasova na izborima dobije mandat.

“Spajić ima našu podršku da dobije mandat i pokuša da formira buduću vladu, bez obzira da li će HGI participirati u toj vladi ili neće”; rekao je Vuksanović.

On je rekao da je Spajić zavrijedio najveću podršku građana i da mu treba dati priliku da formira vladu, prenosi portal Vijesti.

Upitan ostaje li pri stavu da HGI neće biti dio vlade ako u nju uđe koalicija ZBCG, Vuksanović je odgovorio da se HGI vodi određenim principima i vrijednostima i da nijesu spremni da stave moratorijum na te kategorije.

On je kazao da uvažavaju sve na političkoj sceni i da je potpuno jegitimno imati različita mišljenja.

“Međutim, shodno našim politikama, politika koalicije koju se pomenuli nije nam komplementarna, i shodno tome mi nećemo u tom slučaju biti dio izvršne vlasti”, poručio je Vuksanović.

