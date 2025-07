Šehović: Evropski savez nije prolazna politička pojava

Podgorica, (MINA) – Evropski savez nije prolazna politička pojava, kao većina drugih, već kontinuitet borbe koju su kroz decenije vodile progresivne snage Crne Gore, poručio je predsjednik Socijaldemokrata (SD) i jedan od lidera tog saveza Damir Šehović.

Evropski savez, koji čine SD, Socijaldemokratska partija i Liberalna partija, obilježio je sinoć prvu godišnjicu postojanja i djelovanja na crnogorskoj političkoj sceni.

U saopštenju se navodi da je Evropski savez, koji se sastoji iz političkih subjekata koji traju već duže od tri decenije, osnažen građanima, nezavisnim pojedincima, intelektualcima i istaknutim građanskim aktivistima.

Šehović je kazao da prva godina svake ozbiljne političke organizacije nije tek zbir rezultata, već ogledalo snage ideje, dosljednosti principa i odlučnosti da se djeluje u vremenu sveopšteg institucionalnog i društvenog sloma.

„Evropski savez je taj ispit položio dostojanstveno, odgovorno i sa jasnom porukom: Crna Gora ima alternativu”, poručio je Šehović.

Prema njegovim riječima, u vremenu u kojem se urušavaju institucije, kada se briše građanski identitet, a društvo gura u podjele i primitivizam, konstituenti Evropskog saveza su se okupili ne zbog političkog profita – već zbog istorijske odgovornosti.

„Da stanemo u odbranu onog najboljeg što je ova zemlja iznjedrila: slobode, jednakosti, antifašizma i građanske Crne Gore”, dodao je Šehović.

„On je nada da ova zemlja ne mora biti zarobljena u prošlosti, nacionalizmu i improvizaciji. Naša prva godina je bila godina otpora. Godina okupljanja. Godina u kojoj smo pokazali da politika može imati viziju i mjeru i da može biti u službi vrijednosti koje nadilaze svaki partijski interes. I tek smo počeli”, istakao je Šehović.

Predsjednik SDP-a i jedan od lidera Evropskog saveza Ivan Vujović poručio je da su otpor i jasnu alternativu prepoznali oni kojima je to najvažnije – građanke i građani Crne Gore.

„Naša prva godina bila je političko vatreno krštenje, godina suočavanja sa realnošću razorene države i obesmišljenog političkog sistema. Ipak, kroz svaki izazov – od Budve do Nikšića – pokazali smo da snaga ideje i dosljednost daju rezultat”, rekao je Vujović.

On je kazao da je Evropski savez u svakom gradu ponudio nešto što je crnogorskoj politici godinama nedostajalo: istinske lokalpatriote, nestranačke ličnosti, društvene aktiviste i mlade lidere sa čistim namjerama i konkretnim rješenjima.

„Nudili smo politiku bez kalkulacija, sa vizijom, programima i projektima koji mijenjaju život. Građani su to prepoznali. Zahvaljujući njima, Budva je ponovo građanska i evropska. U Gusinju smo stub stabilne vlasti. A u Podgorici, Nikšiću i Kotoru – naši odbornički timovi su pouzdan oslonac svim onima koji žele modernu, razvijenu i pravednu Crnu Goru”, istakao je Vujović.

Predsjednik Liberalne partije i jedan od lidera Evropskog saveza Vatroslav Belan ocijenio je da oni koji su dio Evropskog saveza danas imaju pravo da budu ponosni na rezultate i snagu ideje koja ih okuplja.

„Ali nemamo pravo da stanemo. Dan osnivanja Saveza vezali smo za Dan borca – ne zbog simbolike, već zbog obaveze da branimo antifašističku, građansku i evropsku Crnu Goru, baš kao što su je generacije prije nas gradile i branile”, naveo je Belan.

Prema njegovim riječima, ta borba se vodi zbog generacija koje dolaze – da ne ostane teret zabluda i ideoloških podjela, nego, kako je kazao, slobodna, moderna i demokratska država.

„Znamo da građani očekuju više od običnog političkog otpora – očekuju borbu koja ima cilj. Zato pažljivo slušamo, uvažavamo kritike i ne odustajemo ni kad izgleda da su prepreke nepremostive“, poručio je Belan.

On je istakao da Crna Gora mora postati država znanja, pravde, slobode i razvoja.

„Nećemo samo pokušati – mi želimo i moramo uspjeti. Jer Crna Gora ne smije ostati zemlja zarobljena u podjelama i stagnaciji. Mora postati država znanja, pravde, slobode i razvoja. Evropski savez neće stati dok ta borba ne bude dobijena – u ime svih nas koji znamo kakva Crna Gora može i mora biti”, zaključio je Belan.

