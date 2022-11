Vujović: Ustavni sud primjer licemjerja DF parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Izbor sudija Ustavnog suda najupečatjivije oslikava antidemokratski karakter i prozirno licemjerje nove-stare skrpljene parlamentarne većine, saopšteno je iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Generalni sekretar SDP Ivan Vujović rekao je da većina od izbora 2020. godine, odnosno konstituisanja parlamenta, nije uradila ništa da ostvari ključni zadatak u uspostavljanju funkcionalnih institucija, a to je izbor sudija Ustavnog suda, Vrhovnog državnog tužioca i članova Sudskog savjeta.

“Takvim neodgovornim odnosom ne samo da je blokirala ključne pravosudne institucije u zemlji već je time, kao i mnogim drugim sličnim antidemokratskim i antievropskim činjenjima, potpuno zaustavila naš evropski put”, ocijenio je Vujović.

Kako je naveo, na potrebu imenovanja u pravosuđu i otvaranja parlamentarnog dijaloga SDP je ukazivao u više navrata od početka 2021. godine.

Vujović je kazao da staru-novu većinu to nimalo nije zanimalo jer, kako je rekao, očigledno za dijalog nijesu imali vremena od gaženja institucija, zakona i sprovođenja ogoljenog revanšizma.

“Teško da danas može biti većeg licemjerja i prevarnog odnosa od njihove ponude, nakon što su suprotno demokratskoj praksi, a i prostoj logici, jednostrano bez dogovora i dijaloga sa opozicijom predložili kandidate za Ustavni sud”, dodao je Vujović.

On je kazao da parlamentarna većine dvije godine nije činila ništa na tom planu.

“U julu u susret izvještaju Evropske komisije, kojim je Crna Gora trebalo da bude pogurana na brzu traku ka Evropskoj uniji, minirate dogovor u okviru kvalifikovane većine, da bi na kraju pokušali bez dijaloga s opozicijom nametnuti jednostrano izabrane candidate”, istakao je Vujović.

On je rekao da je vrhunac licemjerja kada predsjednica Skupštine, “nakon što je po povratku sa Vučićevog kanabea dva puta pogazila Ustav u samo mjesec dana i time dala ”sjajan doprinos” izgradnji povjerenja, poziva na parlamentarni dijalog koji je zamišljen tako da opozicija samo klimne glavom na već postignuti dogovor oko sudija Ustavnog suda”.

“Dakle, dijalog kako ga vidi DF parlamentarne većina izgleda ovako – mi smo se već dogovorili a vi iz opozicije izvolite samo dajte glasove. Ili organizujemo dijalog nakon što smo već završili posao”, navodi se u saopštenju.

Vujović je rekao da je dovoljno da se parlamentarna većina sjeti kako je izgledao pravi, a ne simulirani parlamentarni dijalog 2013. i 2014. godine i kako se, kad se hoće, može doći do dogovora i kvalifikovane većine.

“Lako je kad slijedite interes svoje a ne tuđe države, a zna se, ko nije politički slijepac, čije interese sprovodi DF u Crnoj Gori, po čijim taktovima ostali iz sklepane večine, nažalost samo poslušno tancuju”, kazao je Vujović.

Parlamentarna većina se, kako je rekao, mora vratiti poštovanju Ustava i elementarnih demokratskih standarda.

Prema riječima Vujovića, svugdje u svijetu, vlast, kada joj trebaju glasovi opozicije, se ne ponaša bahato i licemjerno, već odgovorno i demokratski, gradeći mostove povjerenja i stvarnog dijaloga.

“Naravno, tako to radi većina koja radi u interesu stabilnosti i sopstvene države, a ne tuđih interesa kao što je slučaj sa ovdašnjom sklepanom DF većinom”, zaključio je Vujović.

