Vujović: Spajić obmanuo javnost

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore ne može biti neko ko krši Ustav i ne govori istinu, kazao je generalni sekretar Socijaldemokratske partije Ivan Vujović.

On je rekao da je lider pokreta Evropa sad Milojko Spajić obmanuo javnost govoreći da nema prebivalište u Srbiji.

Vujović je naveo da Spajić odmah treba da kaže da li ima državljanstvo u Srbiji iako, kako je ocijenio, sve upućuje na to da očigledno ima.

“Predsjednik Crne Gore ne može biti neko ko krši Ustav, ne govori istinu i ima rezervnu državu. Pitanje kredibiliteta i bazičnog dostojanstva države”, napisao je Vujović na Tviteru /Twitter/.

