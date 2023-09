Vujović: Spajić da sa pozicije premijera sagleda u kom smjeru treba da ide

Podgorica, (MINA) – Mandatar Milojko Spajić treba da po svaku cijenu formira vladu i da, sa pozicije premijera, sagleda u kom smeru treba da ide, kazao je izvršni direktor Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujović.

“Spajić treba da po svaku cijenu formira vladu. Ta vlada neće biti dobra, da se razumijemo, ali će makar dobiti dodatno vrijeme da konsoliduje situaciju unutar partije, kao i na političkoj sceni sa koalicionim partnerima. Nakon toga, dobiće predah od nekoliko mjeseci da sagleda u kom smjeru treba da ide”, rekao je Vujović.

On je, u intervjuu Televiziji E, naveo da će pozicija Spajića biti bitno drugačija i bolja kada bude premijer nego što je sad.

“Tako da je njegov ključni cilj da formira tu vladu i da iz te pozicije sagleda gdje ići”, kazao je Vujović.

Vujović je naveo da su vlade Zdravka Krivokapića i Diritana Abazovića zaustavile procese evropskih integracija i narušile ugled države, pa da sada postoji povećan stepen pažnje i zainteresovanosti međunarodnih partnera Crne Gore da se prestane sa praksom koju su njih dvojica uveli.

Upitan šta ako se Crna Gora ogluši o sugestije međunarodnih partnera u formiranju 44. vlade, on je odgovorio da vlada, u kojoj su otvoreno proruske i anti-NATO partije, jednostavno ne može uživati podršku.

“Naprotiv, u nekom vidu bi se uveo stepen izolacije, a oni koji imaju najviše ”kredita” kod zapadnih partnera – mislim na Spajića i (Jakova) Milatovića, oni će ostati bez toga. Vidjeli smo kako završe oni koji odu u konfrontaciju sa Zapadom – ostanu na marginama, politički potrošeni”, ocijenio je Vujović.

On je kazao da je Crna Gora napravila izbor u aktuelnom geostrateškom sukobljavanju interesa, pa ako neko želi da je “prevede” na drugu stranu, naravno da će se susresti sa protivnicima tih pokušaja.

Kako je Vujović dodao, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je naišao na topao prijem na početku svog mandata, ali niz njegovih potreza i insistiranje da u vladi moraju biti proruske partije narušava njegov rejting i ugled, koji je stekao samim tim što je pobijedio Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima.

“Umjesto da to iskoristi da se postavi kao nesporno prozapadni lider, on je previše ušao u vraćanje dugova onima koji su ga podržali na prethodnim predsjedničkim izborima. Milatović ne treba da se osjeća dužnikom (bivšem) Demokratskom frontu i nekim drugim političkim partijama već treba da se usmjeri ka očekivanjima zapadnih partnera”, smatra Vujović.

On je kazao da Milatović, naprotiv, treba da podstakne ispunjavanje svih uslova za članstvo u EU.

“To je dobar put, ali tamo se ne može ići sa onima koji su protiv članstva u EU. Milatović mora da shvati da su to konfliktne pozicije i stavovi i da mora da se opredijeli”, naveo je Vujović.

Upitan da li je u ovom trenutnku stav jasan Pokreta Evropa sad, on je kazao da tu partiju i dalje čini veliki broj ljudi koji su nepoznati Crnoj Gori.

“Poznajemo nekoliko frontranera /frontrunner/, ali i kad pogledam imena članova Glavnog odbora ili poslanika meni su oni nepoznati. Možda su prozapadno orjentisani, možda nijesu – saznaćemo kad parlament počne s radom. Ipak, postoji raskorak između očekivanja glasača PES-a i onoga što oslikava političku orjentaciju partijskog rukovodstva, koji nije toliko prozapadni i proevropski. Možda će biti, treba dati šansu Spajiću i Milatovću”, kazao je Vujović.

On je kazao da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, preko svojih infrastrkutura i zajedno sa infrastrukturom Rusije, uraditi sve da se ne formira vlada koja bi napravila otklon od poltičkog uticaja Beograda.

“To je ključna igra. Igra se na kontrolu. Ovo je sada odmjeravanje snaga Vučića sa našim zapadnim saveznicima ko će ostvariti veći uticaj u Crnoj Gori”, rekao je Vujović.

