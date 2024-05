Vujović: Proaktivnijim pristupom iskoristiti EU fondove

Podgorica, (MINA) – Crna Gora trebalo bi da proaktivnije iskoristi fondove Evropske unije (EU) za kulturni i kreativni sektor, kako bi ubrzala rast i obezbijedila održivost sektora, poručila je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Ona je kazala da će zbog toga Ministarstvo kulture i medija (MKM) u narednom periodu još aktivnije raditi na promociji i komunikaciji svih potencijala tog sektora.

Vujović je, na događaju „Prezentacija mogućnosti u okviru programa Evropske unije (EU) Kreativna Evropa, Horizont Evropa i Erasmus+“, kazala da je EU posvećena pomoći kulturnom i kreativnom sektoru.

Događaj je, kako je saopšteno, povodom obilježavanja Mjeseca Evrope, organizovalo MKM u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Vujović je podsjetila da je Crna Gora učesnica programa Kreativna Evropa, najznačajnijeg fonda EU za oblast kulture, od samog uspostavljanja programa.

Ona je kazala da to stvara mogućnost crnogorskim organizacijama i institucijama da učestvuju u nizu otvorenih poziva i koriste bespovratne grantove za realizaciju aktivnosti.

Vujović je ukazala da su u prethodnoj finansijskoj perspektivi, koja je trajala od 2014. do 2020. godine, korisnici iz Crne Gore učestvovali u 20 projekata, a ukupna vrijednost grantova je bila oko milion EUR.

„U aktuelnoj finansijskoj perspektivi koja je počela 2021. godine i traje do kraja 2027, crnogorske organizacije i institucije trenutno učestvuju u osam projekata u svojstvu partnera, dok nijedna crnogorska institucija nije nosilac projekta”, rekla je Vujović.

Ona je dodala da u navedenom periodu, konkursi koje Evropska komisija objavljuje svake godine imaju ukupan budžet od 2.44 milijarde EUR, koji se na osnovu godišnjih radnih planova opredjeljuju za različite oblasti u okviru kulturne, kreativne i audiovizuelne djelatnosti.

Vujović je ocijenila da Crna Gora nije u punom kapacitetu iskoristila potencijale programa podrške.

„U posljednje dvije godine zajedno stvaramo bolje trendove, zato ćemo u narednom periodu još aktivnije raditi na promociji i komunikaciji svih potencijala tog sektora“, poručila je Vujović.

Ona je pojasnila da je zbog toga događaj posvećen mogućnostima koje crnogorski sektori kulture, obrazovanja i inovacija imaju za saradnju, umrežavanje, izgradnju kapaciteta i realizaciju projekata.

Vujović je rekla da je u kontekstu integracija Crne Gore u EU, pred državom brojni procesi koji se iznad svega odnose na jačanje profesionalnih kapaciteta i konkurentnosti crnogorskog sektora kulture na evropskom nivou.

„Zato koristim ovu priliku da vas ohrabrim da učestvujete u brojnim pozivima koje nudi program Kreativna Evropa, o kojima vas MKM u kontinuitetu informiše na info danima, obukama i događajima koje organizujemo”, rekla je Vujović.

Ona je podsjetila da su krajem prošle godine organizovane tri obuke za pripremu aplikacija u Baru, Beranama i Podgorici kojima je prisustvovalo gotovo sto predstavnica i predstavnika crnogorskih institucija, privrednih društava i civilnog sektora.

“I ove godine ćemo nastaviti sa sličnim aktivnostima, vodeći računa o interesima našeg sektora kulture”, zaključila je Vujović.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović, kazala je da je impresivan budžet od 95.5 milijardi EUR najambicioznijeg programa EU za istraživanje i inovacije “Horizont Evropa”, dostupan i crnogorskoj naučno inovativnoj zajednici, privredi i industriji i to pod istim uslovima koje imaju i sve članice Unije.

“Važno je da istaknemo da “Horizont Evropa” nije samo finansijski resurs, već poziv na akciju za sve nas koji želimo da mislimo inovativno, da pređemo granice poznatog i da zajedno gradimo bolju i ljepšu budućnost”, navela je Jakšić Stojanović.

Ona je pojasnila da taj program obuhvata širok spektar tema od zdravstva, klimatskih promjena, energije, zaštite životne sredine do digitalizacije, bezbjednosti društva, ali i teme koje se odnose na kulturu, kreativnost i inkluzivnost društva.

Prema riječima Jakšić Stojanović, u pitanju je poseban klaster u okviru drugog stuba programa kroz koji je omogućena direktna podrška istraživanjima koji imaju za cilj jačanje evropske demokratske vrijednost, očuvanje naseg kulturnog nasljeđa i promovisanje socio-ekonomslih transformacija koje doprinose inkluziji i rastu.

Sa druge strane, kako je kazala, Erasmus+ je program koji otvara vrata novim obrazovnim i profesionalnim horizontima za mlade širom Evrope i svijeta.

Taj program, kako je dodala, pruža inzvanredne mogućnosti za razmjenu znanja iskustava i kultura između crnogorskih obrazovanih institucija i partnera širom Evrope.

“I omogućava ne samo našim studentima već i umjetnimicma, nastavnicima i istraživačima da putuju, usavršavaju se i sarađuju sa kolegama širom svijeta”, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je kazala da se kroz Erasmus+ program stvaraju mostovi koji povezuju Crnu Goru sa evropskim obrazovnim zajednicama, doprinoseći tako razvoju i napretku društva.

Jakšić Stojanović je istakla da je Erasmus+ ključni alat u unapređenju kvaliteta obrazovanja i istraživanja i podržavanju mladih talenata da ostvare svoje potencijale, što je, kako je dodala, ujedno i vizija MPNI.

“Kroz mobilnost, stručno usavršavanje i zajedničke projekte, gradimo mostove ka boljoj budućnosti”, kazala je Jakšić Stojanović.

