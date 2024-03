Vučurović: Važno da se rekonstrukcija dogodi što prije

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori neophodni su stabilnost i mir i važno je da se rekonstrukcija Vlade dogodi što prije, ocijenio je poslanik Nove srpske demokratije (NSD) Jovan Vučurović.

Na pitanje da li će pokretati pitanje rekonstrukcije Vlade, premijer Milojko Spajić kazao je danas na konferenciji za novinare da su fokusirani isključivo na Izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) i da će se svim drugim pitanjim baviti nakon dobijanja IBAR-a.

Vučurović je u reagovanju naveo da u NSD-u smatraju da je važno da se rekonstrukcija dogodi što prije.

To bi, kako je ocijenio, doprinijelo i prevazilaženju određenih problema u Vladi.

„Svi treba da budemo odgovorni, evo već druga polovina marta, a konačno i jun je sjutra“, kazao je Vučurović.

On je poručio da su Crnoj Gori neophodni stabilnost i mir.

„Vjerujemo da ce osnažena Vlada jos uspješnije raditi“, dodao je Vučurović.

Parlamentarna većina je, kako je kazao, uspjela da ostvari odlične rezultate.

„Ttreba da nastavimo u tom pravcu, a rekonstrukciju Vlade je logičan nastavak toga puta, kako bismo svi preuzeli odgovornost za razvoj Crne Gore i bolji život svih njenih građana“, naveo je Vučurović u reagovanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS