Vučurović: Milatović odavno poslao poruku da nije predsjednik svih građana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović je odavno poslao poruku da nije predsjednik svih građana, kazao je poslanik Nove srpske demokratije (NSD) Jovan Vučurović i pitao da li će Milatović podnijeti ostavku nakon kraha na podgoričkim izborima.

Vučurović je kazao da je razumljiva nervoza Milatovića u susret izbornom krahu koji ga očekuje na izborima u Podgorici.

On je dodao da, međutim, nije razumljivo da se sa pozicije predsjednika Crne Gore iz dana u dan „svojim izjavama ovako politički srozava i dovodi u pitanje svaki kredibilitet koji ima“.

„Pravo pitanje za njega je da li će stisnuti petlju i imati toliko političkog morala da podnese ostavku i napusti mjesto predsjednika Crne Gore kad doživi fijasko u Glavnom gradu“, upitao je Vučurović.

On je rekao da je Milatović kandidovanjem na lokalnim izborima saopštio da nije predsjednik Crne Gore.

„Onda bi bilo korektno da to stanje i faktički potvrdi“, smatra Vučurović.

Prema njegovoj ocjeni, Milatović je odavno poslao poruku da nije predsjednik svih građana.

„I da prezire one koji su mu dali podršku da, ničim izazvan, postane šef države, da bi sada ušao u otvorenu kolaboraciju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS). Inače, trebalo bi da ustane svaki put kad pomene NSD i Demoratsku narodnu partiju, kad pomene bivši Ddemokratski front“, kazao je Vučurović.

On je rekao da ne ulazi u to šta je Milatovića podstaklo na saradnju sa DPS.

„Sa kojima je srušio vlast u Podgorici, niti koliku i kakvu je korist imao od toga, ali znam, a to je potvrdilo i vrijeme, da oni koji su bili u koaliciji sa DPS nestaju sa političke scene“, naveo je Vučurović.

