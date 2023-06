Vučković: Neka svako radi svoj dio posla

Podgorica, (MINA) – Kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Vučković poručila je da neće odustati od prijave na tu funkciju i da svaki organ treba da radi svoj dio posla.

Sudski savjet trebalo je danas da obavi intervju sa Vučković, ali je sjednica odložena za 3. jul zbog toga što je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) uputila tom tijelu dopis da su pokrenuli postupak kako bi ispitali ima elemenata korupcije prilikom donošenja odluke Upravnog suda.

Upravni sud poništio je akt koji je Vrhovni sud 19. januara uputio Sudskom savjetu, a u kojem se navodilo da predlog kandidature Vučković za izbor predsjednika Vrhovnog suda nije utvrđen, i donio presudu kojom je kojom je ona ipak predložena za čelnu poziciju u Vrhovnom sudu.

Vučković je novinarima nakon sjednice Sudskog savjeta rekla da bi svaki organtrebalo da radi svoj dio posla, prenosi portal Vijesti.

“Potpuno sam saglasna da se ispitaju navodi Agencije za sprečavanje korupcije, da se izvrši inspekcijski nadzor i da se utvrdi da li je bilo nekakvih nepravilnosti ili ne”, navela je Vučković.

Ona je, komentarišući odluku ASK da je prekršila Zakon o sprječavanju korupcije, rekla je da se radi o postupku koji je vođen 2021. godine i da je obustavljen zbog zastarjelosti prekršajnog postupka jer se Agencija nije odazivala po pozivu suda.

“Poštujem što su oni napisali i donijeli, ja imam pravo na odluku kojom su utvrdili povredu zbog navodnog neprijavljivanja 703 EUR svoje plate, i suprugovih 403 EUR .Ali, neka svaki organ odradi svoj dio posla. Mislim da je to najčistije i doći ćemo do istine”, naglasila je Vučković.

Ona je kazala da joj je u septembru 2021. godine, u najtežem momentu za pravosuđe, dat “vruć krompir” iako to ona nije tražila, već je Sudski savjet odabrao.

“Mislim da sam za polovinu mandata predsjednika Vrhovnog suda veoma uspješno obavljala pa je to bio i jedan od razloga što sam se kandidovala i ja od toga ne odustajem”, poručila je Vučković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS