Vratiti se Univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava i kolektivnoj akciji i empatiji

Podgorica, (MINA) – Najteža kršenja ljudskih prava danas se dešavaju u sijenci velikog broja sukoba širom svijeta, ugrožavajući zajednice i ističući hitnu potrebu za vraćanjem Univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava i kolektivnoj akciji i empatiji, ocijenjeno je na „Razgovorima o ljudskim pravima”.

Na događaju, koji su organizovali Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, poručeno je da Univerzalna dekaracija o ljudskim pravima, i nakon 75 godina od donošenja, ostaje čvrst temelj za zajedničke napore u zaštiti osnovnih sloboda i dostojanstva svih ljudi.

Iz UNDP-a su rekli da su „Razgovorima o ljudskim pravima”, uz podršku ambasada Češke i Austrije u Crnoj Gori, organizovani u znak sjećanja na dvije značajne prekretnice: 75 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (UDHR) i 30 godina Bečke deklaracije i Programa akcije.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka je poručio da taj dokument ostaje ključni temelj zaštite osnovnih sloboda i dostojanstva svih ljudi.

Prema njegovim riječima, Crna Gora posvećeno radi na promociji i ostvarivanju ljudskih prava, slijedeći princip da svaka osoba ima pravo na slobode utvrđene Univerzalnom deklaracijom, bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, vjeru, političko ili bilo koje drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, imovinsko stanje, rođenje ili neki drugi status.

„U maju ove godine, predstavili smo Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Ženevi tokom četvrtog opšteg periodičnog pregleda UPR. Ovo je četvrti izvještaj koji je Crna Gora podnijela od 2008“, istakao je Đeka.

On je poručio da Crna Gora nastavlja da jača svoj zakonodavni i strateški okvir za zaštitu, promociju i unapređenje ljudskih prava.

“U skladu s tim, usvojeni su novi zakoni i strategije, koje su rezultat širokih konsultacija, a kontinuirano se implementiraju uz prateće akcione planove, s posebnim fokusom na položaj najosjetljivijih grupa“ zaključio je Đeka.

Savjetnica UN-a za ljudska prava Anjet Lanting istakla je da zastrašujući izazovi sa kojima se mnogi ljudi širom sveta suočavaju nijesu znaci da su ljudska prava „posustala“.

Ona je rekla da se to dešava kada se ljudska prava ne poštuju, ne sprovode i ne postavljaju kao prioritet, a upravo u takvim vremenima postoji hitna potreba da se ponovo posvetimo univerzalnosti i nedjeljivosti standarda i principa koji su postavljeni u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima.

Lanting je pozvala sve da koriste UDHR kao početnu i krajnju tačku za dijalog o tome kako se uhvatiti u koštac sa današnjim globalnim, regionalnim i nacionalnim izazovima ljudskih prava.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova, istakla je da se danas svjedoči najvećem broju sukoba od 1945. godine, u čijoj se sijenci dešavaju neka od najtežih kršenja ljudskih prava, sa posebnim fokusom na rodno zasnovano nasilje nad ženama i djevojčicama.

„To nije samo statistika, već poražavajuća stvarnost koja utiče na živote i zajednice. Istovremeno, najsiromašniji i najmarginalizovaniji među nama se suočavaju i sa najtežim uticajima klimatske krize koja se ubrzano intenzivira”, rekla je Paniklova.

Ona je kazala da su svi ti izazovi duboko su međusobno povezani i ističu hitnu potrebu za kolektivnom akcijom i empatijom.

“Ove godine obilježavamo 75. godišnjicu UDHR-a i na prvi pogled izgleda da nemamo mnogo razloga za slavlje”, navela je Paniklova.

Ona je poručila da, ipak, UDHR ostaje najefikasnije sredstvo za sprečavanje sukoba širom svijeta, i istovremeno predstavlja čvrst osnov za pokretanje ambicioznih napora u borbi protiv klimatskih promjena, najvećeg izazova za ljudska prava sa kojim se ikada susreo.

“UNDP će u Crnoj Gori nastaviti svoju misiju i ostati nedvosmisleno posvećen promovisanju ljudskih prava svih građana, bez izuzetka”, zaključila je Paniklova.

