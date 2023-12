Vlada predložila opoziv Šćepanovića sa dužnosti ambasadora u Rusiji

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas utvrdila predlog o opozivu rezidentnog ambasadora Crne Gore u Rusiji, Milorada Šćepanovića.

Kako je saopšteno nakon sjednice, Vlada je predložila da se Šćepanović opozove i sa dužnosti nerezidentnog ambasadora u Kazahstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Bjelorusiji, Palestini, Etiopiji i pri Afričkoj uniji.

Vlada je imenovala Ivanu Đukanović za vršiteljku dužnosti (v.d.) generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i saradnju sa iseljeništvom u Ministarstvu vanjskih poslova, a Milenu Kalezić za v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti u tom resoru.

Za članove Vijeća za nacionalnu bezbjednost imanovani su predsjednik i potpredsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, Miodrag Laković i Filip Adžić.

Vlada je donijela i rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima, Arbena Jakupija.

Na sjednici je donijeto rješenje i o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte i razvoj arhitekture u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Vladana Stevovića.

Dužnosti su razriješeni i članovi Odbora direktora Naučno-tehnološkog parka Mileta Radovanić, Žana Kovijanić Vukićević i Nikola Pavićević, a za nove članove imenovani Boban Melović, Nikola Mićunović i Isidora Injac.

Kako je saopšteno iz Vlade, za predsjednika Odbora direktora postavljen je Melović, dok će potpredsjednica biti Sanja Peković.

Vlada je donijela i rješenje o imenovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju na čijem je čelu ministarka prosvjete, nauke i inovacija Andela Jakšić-Stojanović, i koji broji 20 članova.

Vlada je razriješila Krsta Perovića sa mjesta člana Skupštine Kontrole letenja Srbije i Crne Gore i na to mjesto postavila Želimira Pojužinu.

Admir Šahmanović razriješen je sa funkcije člana Nadzornog odbora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, a na to mjesto je imenovan Pavle Tripković.

Rješenje o prestanku mandata donijeta su i za generalne direktore direktorata u ranijem Ministarstvu prosvjete Safeta Kalača, Gorana Radevića i Aleksandre Kuč.

