Vesković: Vlada morala da preduzme više za poboljšanje uslova rada SDT-a

Podgorica, (MINA) – Vlada na čelu sa premijerom Dritanom Abazovićem mogla je i morala da preduzme više za poboljšanje uslova rada Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), rekla je pravna savjetnica u Akciji za ljudska prava (HRA) Marija Vesković.

Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović u četvrtak je, na konferenciji Centra za građansko obrazovanje, kazao da još nema automatske razmjene podataka, uprkos Sporazumu iz januara 2021. između ministarstava unutrašnjih poslova, finansija i pravde, Vrhovnog državnog tužilaštva, Vrhovnog suda i Sudskog savjeta.

“Preuzimanje zasluga za uspjehe SDT-a, što se u kontinuitetu moglo čuti od premijera, bez istovremenog preuzimanja odgovornosti za nedostakak adekvatnih uslova rada, može stvoriti percepciju da su državni organi više zainteresovani za političku promociju nego za stvarnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kazala je Vesković “Vijestima”.

Ona je navela da je jedna od prepreka za nesmetan rad tužilaštva, potvrđena i izjavom Novovića, to što još nije obezbijeđena automatska razmjena podataka koja je bila predviđena sporazumom zaključenim prije više od dvije godine.

Iz tog razloga, kako je Vesković pojasnila, tužioci su prinuđeni da sve podatke pribavljaju slanjem dopisa državnim institucijama što dovodi do sporog i otežanog rada u prikupljanju dokaza.

“Konsultativno vijeće evropskih tužilaca istaklo je važnost pružanja odgovarajućih resursa tužiocima, kako bi mogli da obavljaju svoj posao na najbolji mogući način”, podsjetila je Vesković.

Ona je dodala da je jedna od njihovih preporuka da se tužiocima obezbijede odgovarajući ljudski, finansijski i materijalni resursi, uključujući specijalne jedinice u okviru tužilaštva, kao i pomoć kvalifikovanog osoblja, početna i stalna obuka, odgovarajuća moderna tehnička oprema, uključujući centralizovane sisteme baza podataka.

