VDT: Niko nije podnio krivičnu prijavu povodom izbora v.d. direktora policije

Podgorica, (MINA) – Vrhovnom državnom tužilaštvu (VDT) niko od službenih lica Vlade nije podnio krivičnu prijavu povodom odlučivanja na sjednici Vlade na kojoj je biran vršitelj dužnosti direktora Uprave policije.

Iz VDT-a su podsjetili da je Zakonikom o krivičnom postupku propisana obaveza službenih i odgovornih lica u državnim organima da prijave krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti, o kojima su obaviještena ili za koja saznaju u obavljanju dužnosti.

„Povodom odlučivanja na 20. sjednici Vlade, niko od službenih lica Vlade nije podnio Državnom tužilaštvu krivičnu prijavu“, kaže se u saopštenju VDT-a.

Oni su kazali da je utvrđivanje zakonitosti donijetih odluka Vlade u nadležnosti Upravnog suda.

„Nadležno državno tužilaštvo, za sada neće, po službenoj dužnosti formirati krivični predmet po ovom pitanju“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS