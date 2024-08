Vazduhoplovci VCG gase požar na Paštrovskoj gori

Podgorica, (MINA) – Vazduhoplovci Vojske Crne Gore (VCG) helikopterom Bell 412 gase požar na Paštrovskoj gori, koji je ugrozio crkvu Svetog Stefana Dečanskog, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Kako su kazali iz tog resora, po naređenju ministra, Dragana Krapovića, letjelica je angažovana kako bi se osiguralo brzo i efikasno gašenje vatre i zaštitio istorijski i vjerski objekat.

“Akcija se sprovodi u koordinaciji sa vatrogasnim jedinicama i drugima nadležnim službama na terenu”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva odbrane su rekli da vojnici aktivno učestvuju u gašenju požara koji su posljednjih sedmica zahvatili Crnu Goru, štiteći živote, imovinu i kulturna dobra države.

“VCG ostaje posvećena podršci građanima i civilnim strukturama u ovakvim kriznim situacijama i nastaviće da pruža pomoć sve dok se situacija ne stabilizuje”, zaključuje se u saopštenju.

