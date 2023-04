Varhelji čestitao Milatoviću

Podgorica, (MINA) – Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji čestitao je Jakovu Milatoviću na izboru za predsjednika Crne Gore.

“Čestitam novom predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću”, naveo je Varhelji na Tviteru /Twitter/.

On je Milatoviću poručio da se raduje što će sa njim raditi na ubrzanju neophodnih reformi na putu ka EU.

