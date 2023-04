Uveli novu dijagnostičku metodu za testiranje onkoloških pacijenata

Podgorica, (MINA) – PCR laboratorija Centra za patologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) uspješno je uvela novu dijagnostičku metodu za testiranje onkoloških pacijenata koja će omogućiti da se u toj laboratoriji od sada rutinski izvodi KRAS i NRAS testiranje.

Kako je saopšteno iz KCCG-a, u pitanju je molekularno testiranje kod određene grupe pacijenata sa kolorektalnim karcinomom (rak debelog crijeva).

“Važno je, međutim, znati da se dijagnostika ne sprovodi kod svih pacijenata sa kolorektalnim karcinomom već samo kod onih kod kojih, na osnovu jasne medicinske indikacije, testiranje predloži nadležni konzilijum”, kazali su iz KCCG-a.

Oni su pojasnili da se molekularnim testiranjem dobijaju informacije o izmjenama u genetskom materijalu tumorskih ćelija što omogućava adekvatniji i efikasniji personalni terapisjki pristup u liječenju.

“Tim analizama zaokružili smo dugogodišnju borbu da se putem najsavremenijih tehnika omogući najbolja individualna terapija onkološkim pacijentima”, rekli su iz KCCG.

Oni su istakli da su za realizaciju tog projekta, pored pune podrške menadžmenta, imali i važnu podršku raznih kompanija i korporacija u vidu donacija neophodnih testova.

Iz KCCG su podsjetili da je PCR laboratorija počela da radi sredinom septembra 2021. godine.

Oni su rekli da su tada najavili da će, pored testiranja na koronavirus, visokotehnološka laboratorijska oprema omogućiti uvođenje testiranja onkoloških pacijenata.

Kako su kazali iz KCCG, to je tek početak savremene molekularne dijagnostike u toj ustanovi.

“Jer uskoro slijedi uvođenje ovog vida dijagnostike kod onkoloških pacijenata sa malignim oboljenjima drugih organa čime se ujedno zaokružuje i uvodi personalizovana medicina kao najsavremeniji imperativ moderne medicine”, dodaje se u saopštenju.

Iz KCCG su istakli da ta zdravstvena institucija čini još jedan iskorak u crnogorskoj medicini, posebno jer će se sada te analize, umjesto u inostranstvu, obavljati u Crnoj Gori.

“Ovim činom ćemo značajno unaprijediti i podići nivo zdravstvene zaštite crnogorskiim osiguranicima”, rekli su iz KCCG.

Oni su naveli da, s obzirom na to da je KCCG nastavna baza Medicinskog fakulteta u Podgorici, molekularnim testiranjem tumora omogućiće se naučnicima te ustanove učešće u velikom broju naučno-istraživačkih projekata.

“Takođe se, osim proširenju indikacija za čitav niz raznih oboljenja, otvaraju i druge mogućnosti za razvoj medicine, brojnih novih stručnih i naučnih projekata i konačno veom važnu međunarodnu saradnju”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS