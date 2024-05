Vuković: Vlada da utiče da se iz procedure povuče predlog Rezolucije o Jasenovcu

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Ivan Vuković pozvao je Vladu da utiče na povlačenje Predloga rezolucije o genocidu u Jasenovcu iz skupštinske procedure.

Vuković je, na konferenciji za novinare, ocijenio da premijer Milojko Spajić trulim političkim kompromisima pokušava da pacifikuje partnere – lidere koalicije Za budućnost Crne Gore Andriju Mandića i Milana Kneževića.

“Aktuelna većina, umjesto državnih, slijedi političke interese režima Aleksandra Vučića i zbog toga na mjesec dana od dobijanja IBAR-a predlaže usvajanje rezolucije koja ruši dobrosusjedske odnose sa jednom od država članica Evropske unije (EU) i dovodi u pitanje proces evropske integracije”, rekao je Vuković, prenosi Pobjeda.

On je naveo da je Crna Gora jedina država kandidat koja ima realnu šansu da u narednih nekoliko godina postane članica EU.

“Da bi se to desilo svih 27 država članica mora dati zeleno svjetlo, među njima i naša susjedna, prijateljska zemlja Hrvatska, koja je bila vrlo glasna u promociji ideje daljeg proširenja EU”, naveo je Vuković.

Kako je kazao, ono što radi aktuelna vladajuća većina jeste da predlaže usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu kako bi se spriječio bilo kakav oblik revizionizma u odnosu na užase koji su se dešavali u tom logoru smrti.

“Da li ste ikog čuli u Crnoj Gori da negira to što se desilo u Jasenovcu, da relativizuje zločinački karakter Nezavisne države Hrvatske i nacifašističku prirodu ustaške ideologije, da dovodi u pitanje sistematsko ubijanje Srba, jevreja, Roma i drugih. Te istorijske činjenice su prihvaćene i niko sa njima ne polemiše”, naglasio je Vuković.

On je podsjetio da je Skupština Srbije dva puta odbila da podrži sličnu rezoluciju, koja se danas, prema riječima Vukovića, servira Crnoj Gori zbog trulih političkih kompromisa.

“Jasno je da ovo služi tome da se namiruju računi unutar vladajuće koalicije, a na štetu državnih interesa i evropske perpektive Crne Gore, to jest služi tome da Spajić i njegov Pokret Evropa sad pošto-poto sačuvaju političku podršku da ostanu na vlasti u Crnoj Gori”, rekao je Vuković.

Kako je kazao, služi tome da eksponenti zvanične politike u Beogradu, unutar vladajuće većine, opravdaju to što i dalje podržavaju Vladu Crne Gore i nakon najave da će Crna Gora u Generalnoj skupštini UN podržati Rezoluciju o genocidu u Srebrenici koju su prethodno okarakterisali kao anti-srpski dokument.

Rezolucija o Jasenovcu, prema riječima Vukovića, služi i da se isprovocira još oštrija reakcija Hrvatske i stopira put Crne Gore ka EU i tako se potvrdi priča Vučića sa Samita u Kotoru da nijedna država Zapadnog Balkana neće ući u EU prije Ukrajine.

“Ako su premijer i članovi njegovog kabineta iskreni kada govore o ulasku Crne Gore u EU kao o najznačajnijem zadatku naše zemlje i ako su svjesni posljedica koje bi izazvalo usvajanje ovog dokumenta, onda s punim pravom zahtijevamo i očekujemo da će Vlada uticati na to da se ovaj prijedlog povuče iz skupštinske procedure”, naveo je Vuković.

On je istakao da Vlada mora naći način da se odupre uticaju retrogradnih, destruktivnih politika koji se kreiraju izvan granica naše države”, poručio je Vuković.

Komentarišući navode Vučića da su amandmani na rezoluciju o Srebrenici “odvratna igra i perfidni trik” Vlade Crne Gore, Vuković je rekao da je to najbolje pitanje za ljude u izvršnoj vlasti.

“Oni su prethodnih dana i nama i crnogorskoj javnosti dokazivali da su podnošenjem tih amandmana postigli vanredni diplomatski uspjeh i uspjeli da sačuvaju doborsusjedske odnose sa Srbijom”, naveo je Vuković.

Kako je kazao, upozoravali su ljude iz PES-a i Vlade u parlamentu, da moraju razumjeti da problem u državnim odnosima Crne Gore i Srbije nije bio vezan za DPS i Mila Đukanovića, već za to što tadašnja državna politika nije skretala sa kursa koji je bio zacrtan 2006. godine.

Vuković je naglasio da nijesu htjeli da prave trule kompromise na štetu državnih interesa.

On je ponovio da Vlada mora ostati fokusirana na državne interese.

“Previše smo tuđih bitaka vodili kroz istoriju. Mi smo u opoziciji potpuno na stanovištu da sve što Vlada predloži i uradi, a u interesu je evropskih integracija, imaće našu podršku. Ne zanima nas političko profiterstvo, ne bismo u ovakvu Vladu ušli ni da nam neko plati”, poručio je Vuković.

Kako je rekao, DPS zanima samo da Crna Gora ne propusti ovu priliku, jer ona može biti posljednja kad je proces evropskih integracija u pitanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS