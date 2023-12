Utvrđivali osnovanost posjedovanja pištolja kod troje policajaca

Podgorica, (MINA) – Službenici policije, njih trojica, dovedeni su danas u službene prostorije radi utvrđivanja porijekla i osnovanosti posjedovanja vatrenog oružja.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug jutros ispred zgrade Osnovnog suda u Ulcinju legitimisali Podgoričane Z.L. (65), D.M. (39), Ž.R. (45) kao i S.M. (48) iz Nikšića i N.J. (45) iz Bara.

Kako je saopšteno, pripadnici policije su u naselju Zaljevo, oko 13 sati i 15 minuta zaustavili vozilo kojim je upravljao D.M.

“Tokom kontrole utvrđeno je da su se u vozilu nalazile gore pomenute osobe. Ž.R., D.M. i S.M. izjavili su da su aktivni policijski službenici, kao i da kod sebe posjeduju službene legitimacije i službeno vatreno oružje – pištolje”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, njih trojica su dovedeni u službene prostorije radi utvrđivanja porijekla vatrenog oružja i osnovanosti njegovog posjedovanja, uz prethodno obavještavanje nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru.

“Nakon što je utvrđeno da oružje odgovara oružju zaduženom u Upravi policije pomenute osobe su napustile službene prostorije, a spisi predmeta su dostavljeni Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije na dalje postupanje”, rekli su iz policije.

