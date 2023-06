Ustavni sud ukinuo odluku o pritvoru Miloševiću

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud ukinuo je odluku o pritvoru za bivšeg direktora Uprave prihoda i carina Rada Miloševića jer smatraju da nema opasnosti od bjekstva.

To je za Televiziju Crne Gore potvrdio Miloševićev branilac Vladan Bojić.

Ustavni sud je predmet vratio Višem sudu na ponovno odlučivanje.

Odluka Ustavnog suda, uslijedila je nakon ustavne žalbe Miloševićevog advokata.

Prethodno je vijeće Vrhovnog suda produžilo Miloševiću pritvor za još tri mjeseca na predlog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), odnosno do 21. juna.

Milošević je uhapšen 21. decembra po nalogu SDT zbog sumnje da je stvorio kriminalnu organizaciju.

